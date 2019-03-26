Поножовщина в московской школе: девочка ранила свою одноклассницу

В московской школе произошло ЧП: девочка ударила свою одноклассницу ножом. По данному факту организована доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, ЧП произошло накануне – в одну из городских больниц поступила несовершеннолетняя с ножевым ранением в области живота. Девочка была госпитализирована для обследования и получения необходимой медицинской помощи.

Предварительно установлено, что ножевое ранение девочка получила в школе от одноклассницы. «Данный факт несовершеннолетняя скрыла от учителей и одноклассников. Вечером того же дня мамой девочки была обнаружена рана», – уточнили в СКР.

В рамках проверки следователи устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего. Опрашиваются сотрудники образовательного учреждения, одноклассники и родители подростков.

Как сообщал «Новый День», в последнее время в столичных школах участились конфликты между подростками. Накануне стало известно, что 12 марта около жилых домов на Кастанаевской улице в ходе конфликта, возникшего на почве ревности, двое 16-летних молодых людей избили 14-летнего мальчика. Они нанесли ему не менее десяти ударов ногами в область туловища, в том числе в область живота. У пострадавшего диагностированы множественные телесные повреждения и разрыв селезенки. Первоначально мальчик сообщил, что получил травмы при падении.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.03.19

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