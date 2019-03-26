Аналитики подсчитали реальный рост коммунальных платежей: подорожали почти в два раза

Реальный рост коммунальных платежей в России за последние полтора года оказался гораздо выше, чем заявляют власти, анонсируя повышение тарифов на считанные проценты. Как следует из результатов исследования аналитиков компании АТОЛ, на электроэнергию россияне стали тратить вдвое больше, расходы на теплоснабжение и водоснабжение выросли почти 1,5 раза. Подешевел только газ.

В ходе исследования были проанализированы более чем 20 млн платежей на сумму свыше 34,5 млрд рублей, которые были совершены в период с июля 2017 по февраль 2019 года. Для этого были использованы данные более 13 тысяч он-лайн касс, отражающих покупки, которые были совершены через интернет и оплачены электронным средством платежа. По оценке АТОЛ, это более 70% рынка e-commerce, соответствующего 54-ФЗ.

Эксперты проанализировали и сравнили онлайн-продажи в денежном и количественном выражении, а также сопоставили динамику изменения среднего ежемесячного платежа за электроэнергию, газо-, тепло- и водоснабжение, а также, стоимость водоотвода и размера всех прочих коммунальных платежей, повышение которых объявляется каждые полгода.

В итоге выяснилось, что россияне стали в 2 раза больше платить за электроэнергию. Если средний размер платежа в июле-декабре 2017 года составлял 783 рубля, то уже в июле-декабре 2018 года – 1329 рублей (рост на 70% к 2017 году), а за два месяца 2019 года эта сумма увеличилась до 1604 рубля.

Согласно подсчетам аналитиков, средний размер ежемесячного платежа за теплоснабжение вырос в 1,5 раза. В июле-декабре 2017 года эта сумма составляла 1405 рублей, а в июле-декабре 2018 года – уже 1910 рублей (рост на 36% к 2017 году), а за два месяца 2019 года – 2 216 рублей.

Расходы на водоснабжение также увеличились в 1,4 раза. Сильнее всего – в 2018 году, в 2019 году ежемесячные расходы остались на прежнем уровне. Так, средний размер платежа в июле-декабре 2017 года был на уровне 474 рубля, а в июле-декабре 2018 года – 729 рублей (рост на 54% к 2017 году). При этом средний чек за два месяца 2019 года составил 662 рубля.

Как следует из результатов исследования, расходы снижаются только на газоснабжение. Аналитики пояснили, что осенне-весенний сезон 2017/2018 года был более холодным, чем такой же промежуток 2018/2019 года, и в этот период на отопление домохозяйств требовалось большее количество газового топлива. Если средний размер платежа в июле-декабре 2017 года был 1167 рублей, то в июле-декабре 2018 года – 408 рублей (снижение на 65% к 2017 году). Средний размер платежа за два месяца 2019 года составил 744 рубля.

«Мы видим значительный рост расходов по всем категориям. Так, за период с июля 2017 по февраль 2019 года расходы россиян на электроэнергию выросли почти в 2 раза, а на тепло- и водоснабжение – в 1,4-1,5 раза. В 2019 году средний ежемесячный платеж за потребленное электричество составляет 1604 рубля, а за тепло и воду – 2216 и 662 рубля соответственно», – прокомментировал результаты исследования, основатель компании АТОЛ Алексей Макаров.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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