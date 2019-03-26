Из-за скандалов вокруг СНИЛС в правительстве нашли 104 двойника депутата Госдумы

Новый порядок получения страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС), не требующий заявления от родителей ребенка и отменяющий привычные пластиковые свидетельства, одобрен комитетом по социальной политике Совета Федерации. Федеральный закон, принятый 21 марта Госдумой, сенаторам сегодня представил заместитель министра труда Андрей Пудов, которому в очередной раз пришлось отвечать на критику нововведения.

В ходе обсуждения председатель комитета СовФеда Валерий Рязанский поинтересовался у чиновника, почему на новый закон поступило «большое количество писем с несогласием». «Этот вопрос связан с темой того, что мы кому-то чего-то присваиваем, – напомнил Пудов о протестах против принудительного присвоения СНИЛС. – Я еще раз делаю акцент: это страховой номер индивидуального лицевого счета. Никому из застрахованных лиц никаких номеров не присваивается. Это аналог банковского счета, паспорт тоже имеет серийный номер. Той нумерологии, о которой говорится в этих вопросах, нет».

На вопрос сенаторов о том, почему нельзя обойтись фамилией, именем и отчеством человека, с датой его рождения и номером паспорта, чиновник заявил, что в России слишком много полных тезок, причем у некоторых, по его словам, совпадает даже место регистрации. «Мы проводили специальный тест – сколько у нас в стране людей с одинаковыми фамилиями, именами и отчествами, – сообщил Пудов. – Вот, например, Кашин Владимир Иванович – да, есть такой депутат Государственной думы. 104 индивидуальных лицевых счета. Иванов Игорь Александрович – с одинаковой датой рождения три человека, а вообще 1 436 человек».

Ориентироваться на место регистрации гражданина чиновники не стали, поскольку эти данные нередко меняются.

Замминистра труда уточнил, что сегодня в России СНИЛС имеют 150 млн человек, личными кабинетами на портале Госуслуг пользуется 70 млн. Регистрироваться обязаны и трудовые мигранты, причем с первого дня работы.

Федеральный закон о внесении изменений в ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» был принят Государственной думой и направлен в Совет Федерации 21 марта. Он предполагает упразднение пластиковых свидетельств СНИЛС, вместо которых гражданин сможет получить уведомление о номере лицевого счета в ПФР (в бумажном виде) или через портал Госуслуг. Новорожденные будут получать СНИЛС в обязательном порядке, для этого даже не потребуется заявления их родителей – данные в ПФР будут поступать напрямую из ЗАГСа. Этот порядок вызвал возмущение части россиян, поскольку, по их мнению, имя человека будет заменено на цифровой код, присваиваемый принудительно, и без СНИЛС гражданин России не сможет получать гарантированные ему Конституцией государственные услуги.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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