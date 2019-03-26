В Москве из-за рухнувших качелей двое мальчиков попали в больницу: возбуждено уголовное дело

Московские следователи возбудили уголовное дело по статье «халатность» после ЧП на детской площадке, где два подростка получили серьезные травмы из-за упавших качелей. Инцидент произошел в Северном административном округе Москвы.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Москве, 22 марта двое 14-летних подростков качались на качелях на детской площадке, которая находится недалеко от дома на Тимирязевской улице. Внезапно качели упали, и мальчики получили повреждения различной степени тяжести. Подростки были госпитализированы, медики оказывают им всю необходимую помощь.

Следователи изъяли техническую документацию, касающуюся конструкции и установки качелей на детской площадке, и намерены дать оценку работе сотрудников управляющей компании и подрядчика.

Мама одного из пострадавших подростков рассказала радиостанции «Говорит Москва», что ребята не нарушали правила пребывания на детской площадке – на информационной табличке было сказано, что пользоваться оборудованием площадки могут дети до 16 лет и весом до 70 кг. Ее 14-летний сын весит 48 кг, отметила женщина. «Сиденье у них огромное круглое с сеткой, на которой лежат. Он лежал на них, а друг качал, – объяснила женщина. – Вдруг вылетают все четыре ноги – сами палки. Сын приземляется на спину, другу балки падают на голову».

В результате, по ее словам, один мальчик получил компрессионный перелом позвоночника, второй – сотрясение головного мозга.

Опоры качелей не были закреплены, полагает мама пострадавшего подростка. По ее словам, в районе есть и другие игровые площадки с такими же плохо закрепленными конструкциями.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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