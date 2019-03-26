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Вторник, 26 марта 2019, 17:05 мск

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«Замылить» проблемы не получится: обманутые дольщики снова выходят на протест

Обманутые дольщики московского региона 30 марта выйдут на митинг в российской столице. Оказавшиеся бездомными люди называют сегодняшнюю ситуацию с долевым строительством в стране «тонущим «Титаником» и требуют навести порядок в этой сфере. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в акции протеста намерены принять участие дольщики более чем 50 проблемных объектов Москвы и Подмосковья.

Как сообщили организаторы митинга – инициативная группа обманутых дольщиков, участники акции хотят поднять острые вопросы о «замыливании» проблем в долевом строительстве, волоките в принятии решений по достройке домов, приросте проблемных объектов и увеличении количества обманутых соинвесторов.

«Тонны обращений граждан России ко всей вертикали власти не находят должного внимания, – отмечают организаторы митинга. – Куда еще пойти людям, чтобы их услышали?»

Дольщики пояснили, что успели побывать у представителей власти всех уровней: обращения относили в администрацию главы государства, были в приемной полпреда по Центральному федеральному округу, в правительстве РФ, министерстве строительства и ЖКХ, губернатора Московской области и мэра Москвы, Москомстройинвесте. «Везде уже побывали обманутые дольщики, но руководители и чиновники продолжают и дальше топить «Титаник» вместе с живыми, измученными людьми», – возмущаются активисты.

На митинг дольщики соберутся в полдень 30 марта на площади Краснопресненской Заставы (метро «Улица 1905 года»). По словам организаторов, участие в акции уже подтвердили дольщики 17 проблемных строек Москвы и 35 – Подмосковья.

Ранее дольщики ЖК «Марьино Град» отнесли в администрацию президента РФ обращение с просьбой достроить проблемные объекты и наказать виновных в затягивании сроков сдачи домов. В «черный список» обманутых соинвесторов попали премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, куратор строительной отрасли в правительстве РФ Виталий Мутко, министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев, депутат Госдумы, экс-заместитель мэра Москвы Владимир Ресин и другие.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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