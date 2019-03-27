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Среда, 27 марта 2019, 13:18 мск

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Российские госбанки продолжают игнорировать Крым: на полуострове опасаются кризиса

Изменения в российском законодательстве, предполагающие новый порядок финансирования долевого строительства с использованием счетов-эскроу, могут привести серьезному кризису строительной отрасли в Крыму. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявила сегодня сенатор от исполнительной власти республики Ольга Ковитиди на пленарном заседании Совета Федерации.

«Сегодня в Крыму из 63 аккредитованных в РФ банков работает лишь два. Поэтому сегодня получить финансирование чрезвычайно сложно. Как вы видите развитие этой отрасли в Крыму, с учетом того, что сегодня все банки фактически останавливают финансирование в республике?» – обратилась Котивиди «правительственного часа» к министру строительства и ЖКХ РФ Владимиру Якушеву.

В ответ глава минтстроя со своей стороны подтвердил, что в Крыму сегодня по проектному финансированию строительства жилья будут работать только два банка – «РНКБ» и «Россия». При этом, отметил Якушев, на селекторных совещаниях с субъектами РФ «все жалуются, что проектное финансирование невозможно, это очень дорого и забюрократизировано». Между тем на очных совещаниях с представителями строительной отрасли «оказывается, что с заявками застройщики обращаются пока еще очень нередко», подчеркнул министр – из 40 приглашенных на встречу таковых оказывается один-два.

В проблемной ситуации с Крымом Якушев тоже нашел положительный момент. «В Крыму только два кредитных учреждения. С одной стороны, это плохо, с другой – гораздо проще в двух кредитных учреждениях создать необходимый стандарт по проектному финансированию, чем когда таких банков много», – отметил министр.

В ходе обсуждения спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко задала вполне резонный вопрос гендиректору правительственного банка ипотечного кредитования Дом.рф Александру Плутнику, почему эта госструктура не работает в Крыму. «А почему Дом.рф не работает в Крыму? Вопрос конкретный – работаете в Крыму или нет, будете работать или нет?» – спросила Матвиенко.

«В настоящий момент мы не работаем на территории Крыма», – признал Плутник.

«А вы что, санкций боитесь, может быть? Вы же государевы деньги получаете. Почему вы не работаете?», – возмутилась Матвиенко. Как выяснилось, Дом.рф ранее был получен еврозайм. «Выгашивание его завершилось в декабре 2018 года. И мы не могли, имея этот займ, там работать», – объяснил Плутник.

В итоге спикер СовФеда потребовала банкиров и федеральных чиновников разобраться в ситуации с проектным финансированием строительства жилья в Крыму.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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