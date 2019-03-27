В офис московского «Яблока» пришла полиция: ищут экстремистскую литературу

Сегодня днем в офисе московского отделения партии «Яблоко» начались обыски. Как сообщил известный политик Сергей Митрохин, сотрудники уголовного розыска заподозрили «яблочников» в распространении экстремистской литературы.

«В офис Мосяблока пришел уголовный розыск. Младший опер уполномоченный Дуплякин сообщил мне о телефонном звонке в службу 02 о том, что мы распространяем экстремистскую литературу», – отметил Митрохин на своей странице в «Фейсбуке».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.03.19

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