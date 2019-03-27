российское информационное агентство 18+

Онлайн-кассы. Что выбрать и как подключить

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 27 марта 2019, 16:56 мск

Новости Москва

Новости дня, Новости кратко, Интервью

В офис московского «Яблока» пришла полиция: ищут экстремистскую литературу

Сегодня днем в офисе московского отделения партии «Яблоко» начались обыски. Как сообщил известный политик Сергей Митрохин, сотрудники уголовного розыска заподозрили «яблочников» в распространении экстремистской литературы.

«В офис Мосяблока пришел уголовный розыск. Младший опер уполномоченный Дуплякин сообщил мне о телефонном звонке в службу 02 о том, что мы распространяем экстремистскую литературу», – отметил Митрохин на своей странице в «Фейсбуке».

ФОТО

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.03.19

В России разработан спутник – охотник за космическим мусором. / «Никто Абызова в Россию не выманивал»: адвокат рассказал подробности задержания экс-министра. / «Это преступление»: депутат Госдумы оценил оптимизацию системы здравоохранения Москвы. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Метки / Яблоко

«Яблоко» готовится выйти на выборы в Мосгордуму вместе с главой своего столичного отделения

Мосгордума пройдет «тест на реагенты»: подготовлен запретительный законопроект

Закат «Яблока»? Митрохин решил судиться с собственной партией

Первый пошел: в Москве начали задерживать за протесты против пенсионной реформы

Предвыборная канитель: «Яблоко» за ночь не выбрало кандидата в мэры Москвы

Собянин создает из Москвы «сверхагломерацию», которая разорит Россию

Около здания Совфеда задержан Митрохин: после разговора с Матвиенко

«Яблоко» отказалось признать новую Госдуму легитимной

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Политика, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Москве, Яблоко,

Новости партнеров