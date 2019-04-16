В Мосгордуму внесен законопроект об ограничении дорожных реагентов

Муниципальные депутаты от партии «Яблоко» внесли в Мосгордуму законопроект об ограничении использования дорожных реагентов. Документ предусматривает их полный запрет на территории социальных объектов – школ, больниц, поликлиник, парков.

Авторы инициативы также считают, что жителям Москвы необходимо предоставить право самим решать, использовать ли агрессивные соли во дворах многоквартирных домов или заменить их на экологически чистые противогололедные материалы – песок или гранитную крошку, уточнили в пресс-службе «Яблока».

Также в законопроекте оговаривается значительное повышение штрафов за нарушение правил использования противогололедных реагентов. В частности, граждан предлагается штрафовать на 5-10 тысяч рублей (сейчас 3-4 тыс руб), должностных лиц – на 30-100 тысяч рублей (сейчас 40 тыс руб), а юрлиц – на сумму до полумиллиона рублей (сейчас до 300 тысяч рублей).

По данным ученых-экологов, засоленность почв в столице превышает критическую норму в 30-90 раз. Химические реагенты негативно влияют не только на экологию Москвы, но и на здоровье москвичей: отмечается, в частности, рост числа аллергических заболеваний.

Инициаторы законопроекта надеются, что депутаты МГД будут действовать в интересах москвичей и примут законопроект в ходе весенней сессии, до окончания срока своих полномочий.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.04.19

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