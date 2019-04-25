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Четверг, 25 апреля 2019, 13:26 мск

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«Яблоко» затягивает с официальным выдвижением кандидатов на выборы в Мосгордуму

Партия «Яблоко» официально объявила о созыве конференции по выдвижению кандидатов в депутаты Московской городской думы. Дата созыва будет определена председателем партии Эмилией Слабуновой в июне – после объявления о назначении выборов в Мосгордуму.

При этом новые руководящие органы столичного отделения – в частности, председатель и региональный совет – будут избраны позже, уточнили в пресс-службе «Яблока». Пока федеральный штаб принимает заявки от желающих пойти на выборы с МГД при партийной поддержке.

Напомним, ранее Слабунова выражала надежду, что московское отделение «Яблока» обретет руководство до конца апреля, и в эти же сроки определится со списком кандидатов по одномандатным округам.

О своем намерении участвовать в выборах в Мосгордуму по 43 округу еще в прошлом году заявил экс-глава столичного отделения, член федерального бюро партии Сергей Митрохин. Кроме того, по словам Слабуновой, на выборы пойдет зампредседателя московского «Яблока» Андрей Бабушкин. Ожидается, что о своих амбициях по 37 округу заявит и депутат муниципального собрания района «Гагаринский» Елена Русакова, по 32 округу – Кирилл Гончаров, а по 44 – глава района Якиманка Андрей Морев, который, по словам Слабуновой, «пока не член партии, но активно участвует во всех аспектах [партийной] жизни».

Выборы в Московскую городскую думу пройдут 8 сентября.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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