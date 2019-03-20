«Яблоко» готовится выйти на выборы в Мосгордуму вместе с главой своего столичного отделения

Московское «Яблоко» представит свою команду на выборы в Мосгордуму до конца апреля. В этот же срок в партии рассчитывают избрать председателя столичного отделения, которое осталось без главы в июле прошлого года. Об этом РИА «Новый День» сообщила председатель «Яблока» Эмилия Слабунова.

«Я думаю, что уже в апреле список мы обнародуем, – сказала она. – Команда кандидатов формируется, сейчас мы ведем активный переговорный процесс». При этом лидер партии пояснила, что пока не может со стопроцентной точностью гарантировать, что «Яблоко» закроет кандидатами все 45 одномандатных округов.

«Выборы в Мосгордуму очень ресурсоемкие, каждому кандидату нужно собрать пять тысяч подписей, это и организационно и финансово очень сложная задача, – отметила Слабунова. – Каждый кандидат оценивает, сможет ли он сконцентрировать все свои силы. Выборов у нас очень много по всей стране, поэтому мы не можем бросить все наши ресурсы только на Мосгордуму. У нас очень важные выборы в целом ряде регионов, в том же Петербурге очень серьезная муниципальная кампания, пройдут выборы в Мурманске, Владикавказе, Челябинске, и так далее».

Председатель «Яблока» подчеркнула, что сейчас партия ведет переговоры с политическими партнерами, «чтобы развести округа, и чтобы люди нашего политического фланга там не столкнулись, не стали конкурентами».

Слабунова подтвердила, что на выборы в городскую думу Москвы намерен идти член федерального политического комитета партии Сергей Митрохин. В качестве потенциальных кандидатов она назвала также заместителя председателя московского «Яблока» Андрея Бабушкина и главу района Якиманка Андрея Морева. «Он пока не член партии, но активно участвует во всех аспектах нашей жизни», – уточнила Эмилия Слабунова.

По ее словам, московское отделение «Яблока» обретет председателя, скорее всего, до конца апреля. «Надеюсь, что в апреле у нас состоится [конференция] и московская организация обретет свои руководящие органы, – сообщила лидер партии. – Кандидаты в председатели уже есть. Сейчас идет активное вступление в партию. Московская организация укрепится и количественно, и качественно, и на выборы в Московскую городскую думу выйдет в рабочем состоянии».

Ранее политологи отмечали, что неопределенная ситуация в московском отделении «Яблока», которое осталось без председателя, может помешать партии полноценно включиться в борьбу за мандаты Мосгордумы. При этом «яблочников» называют достаточно серьезными противниками для кандидатов от партии власти.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября. О намерении участвовать в них помимо парламентских партий уже заявил экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, который обнародовал список из восьми представителей, а также независимые кандидаты.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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