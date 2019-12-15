Партия «Яблоко» выбрала нового председателя

Новым председателем партии «Яблоко» избран зампредседателя партии петербуржец Николай Рыбаков. Его выбрали на съезде в ночь на 15 декабря, сообщается на сайте «Яблока».

За Рыбакова отдали голоса 69 делегатов. Второе место у руководителя псковского отделения партии Льва Шлосберга (40 голосов). В числе пяти кандидатов была и предыдущая глава партии Эмилия Слабунова – за нее проголосовали 19 человек (третье место). Еще по два голоса было отдано за председателя ярославского «Яблока» Олега Виноградова и представителя московского отделения партии Олега Новикова.

Для победы в первом туре нужно было получить как минимум 67 голосов из 132.

Рыбакову 40 лет, он экономист по образованию. В своем выступлении на партийном съезде он рассказал, что пришел в «Яблоко» в 16 лет. Должность заместителя председателя партии он занимает с декабря 2015 года.

Политическую карьеру Рыбаков начал в 2000 году, когда был избран депутатом муниципального совета Светлановское в Санкт-петербурге. Спустя четыре года избрался в муниципальный совет Гражданка.

Рыбаков руководил экологическим правозащитным центром «Беллона», был редактором журнала «Экология и право». С 2011 года является членом правления центра антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси интернешнл».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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