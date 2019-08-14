«Мосгоризбирком себя очень странно вел»: Митрохин раскрыл особенности своего возвращения на выборы в Мосгордуму

Окружная избирательная комиссия по 43 округу сегодня на заседании в 17:30 должна зарегистрировать в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы от партии «Яблоко» политика Сергея Митрохина. Соответствующее решение, беспрецедентное для нынешней избирательной кампании, накануне принял Мосгорсуд. «В моей позиции ничего не изменилось. Я считаю, что зарегистрировать должны всех [собравших подписи кандидатов от оппозиции]», – сообщил Митрохин в интервью корреспонденту РИА «Новый День».

«Сегодня в 17:30 заседание, – сказал Митрохин, подтвердив, что принимать решение о его регистрации придется тем же членам ОИК №43, которые уже дважды выносили отказ. – Но теперь суд уже обязал [зарегистрировать], а не просто рекомендовал еще раз рассмотреть».

Ранее Мосгоризбирком (МГИК), рассмотрев жалобу политика на отказ в регистрации, признал действительными часть отвергнутых ранее подписей избирателей и рекомендовал ОИК повторно рассмотреть этот вопрос. Однако окружная комиссия вновь отказала Митрохину.

«Они перепроверили и не согласились с МГИКом, – пояснил Митрохин. – Но МГИК себя тоже очень странно вел – во-первых, он мог меня сразу зарегистрировать, а вместо этого отправил к ним. Во-вторых, вчера на суде МГИК поддержал их позицию, то есть он не согласился с моим иском и поддержал ОИК».

Окружная комиссия забраковала подписи на стадии сверки их, в частности, с базой МВД, уточнил собеседник агентства. «Это не только фамилии, там номера в паспортах, отдельные цифры [проверяющими были указаны неверно], – пояснил Митрохин. – Были и совершенно мелочные придирки, например, человек вместо корпуса дома пишет дробь. У меня очень много таких подписей слетело из-за того, что сборщик так указал свой адрес. Или из-за того, что не так указан субъект федерации – хотя ясно, например, что город Чебоксары находится в Чувашии, но нет, говорят, там не указана республика Чувашия».

Кроме того, 75 подписей было отбраковано из-за ошибки Сбербанка, допущенной при оплате подписных листов. Ошибка была исправлена, однако эти подписи так и не вернули, отметил политик.

«Естественно, [после регистрации] я сразу возобновляю избирательную кампанию, – сообщил Митрохин. – Хотя это, конечно, очень сложно, потому что надо снова заниматься фандрайзингом и так далее, на раскачку времени нет, и естественно, я сейчас нахожусь в неравных условиях по сравнению с другими зарегистрированными кандидатами. Единственное – я добился, чтобы суд распорядился зарегистрировать меня незамедлительно. Иначе они еще бы неделю раскачивались».

Митрохин баллотируется по 43 избирательному округу Москвы. Документы в избирком по этой территории сдали 17 кандидатов, на данный момент согласно данным на сайте Мосгоризбиркома, зарегистрировано трое из них. Это представители парламентских партий Роман Климентьев (КПРФ), Дмитрий Кошлаков-Крестовский (ЛДПР) и Евгений Боровик («Справедливая Россия»). Отказы в регистрации, в числе прочих, получили самовыдвиженцы Любовь Соболь, актер Андрей Соколов, музыкант Сергей Троицкий (Паук, лидер группы «Коррозия металла»). Общественница Нюта (Анна) Федермессер, которая также подавала документы по этому округу, но сама сняла свою кандидатуру еще до начала процесса сбора подписей.

Отказы в регистрации, полученные кандидатами от оппозиции, спровоцировали волну протестной активности москвичей. С середины июля в столице проходят акции с требованием допустить на выборы в Мосгордуму несистемную оппозицию, часть из них мэрия Москвы объявила несогласованными. Силовики жестко задерживали участников, в общей сложности, по данным «ОВД-Инфо», в автозаках оказалось более 2,5 тысяч человек. После акции 27 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. При этом в Совете по правам человека при президенте РФ заявили, что никаких признаков массовых беспорядков в том, что происходило в центре столицы 27 июля, не усматривается.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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