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Четверг, 28 марта 2019, 12:08 мск

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ЧП в новой Москве: гастарбайтер напал на пенсионера

В новой Москве мигрант напал на 7-летнего пенсионера, работавшего во дворе своего дома. Как сообщила пресс-служба УВД по ТиНАО, преступление удалось раскрыть по горячим следам.

Сотрудники патрульно-постовой службы МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы задержали подозреваемого в грабеже. «В дежурную часть территориального отдела с сообщением об ограблении обратился 73-летний местный житель. Пенсионер рассказал, что он находился во дворе своего дома, когда неизвестный мужчина, подбежав к нему со спины, нанес несколько ударов в область головы и тела, после чего открыто похитил мобильный телефон», – говорится в сообщении.

При попытке скрыться с похищенным злоумышленник был задержан. Им оказался 31-летний приезжий одной из стран ближнего зарубежья.

Похищенное имущество в настоящее время изъято и будет возвращено владельцу по окончанию предварительного следствия.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по ст. 30 УК РФ. «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст.161 УК РФ «Грабеж».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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