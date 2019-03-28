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Четверг, 28 марта 2019, 17:35 мск

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Александр Кокорин остался без поддержки ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека не стал рассматривать жалобу скандально известного российского футболиста Александра Кокорина на его арест. Поводом для отказа стала неправильно оформленная заявка, передает iReactor.

В ответе суда значится, что Кокорин нарушил требование правила 47 регламента суда, которое предписывает необходимость подавать жалобы на бланках, предоставляемых секретариатом. Исключение составляют соответствующие решения председателя секции.

Ранее защита спортсмена заявила об обращении в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в приоритетном порядке.

Напомним, бывший футболист питерского «Зенита» и сборной России Александр Кокорин находится в СИЗО «Бутырка». Он обвиняется в хулиганстве и умышленном причинении вреда здоровью.

В уголовном деле речь о двух драках с участием футболиста утром 8 октября 2018 года в Москве. Одна из них произошла у столичной гостиницы «Пекин», где пострадал водитель сотрудницы «Первого канала» Ольги УшаковойВиталий Соловчук. Вторая потасовка – с федеральными чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным – случилась в «Кофемании» на Большой Никитской улице.

Уголовное дело, фигурантами которого, кроме Кокорина, являются его брат Кирилл, экс-футболист «Краснодара» Павел Мамаев и их приятель Александр Протасовицкий, уже направлено в суд.

Страсбург, служба информации РИА «Новый День»

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Метки / дело Мамаева и Кокорина

Уголовное дело футболистов Мамаева и Кокорина направлено в суд

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Москва, Северо-Запад, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, дело Мамаева и Кокорина,

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