Управа Выхино-Жулебино в одностороннем порядке «вышла» из правового поля страны

В управе московского района Выхино-Жулебино, как выяснилось, не знают федеральные законы. Чиновники до сих пор не ответили на редакционный запрос РИА «Новый День», касающийся скандальной ситуации со сносом гаражей на Пронской улице. Запрос был зарегистрирован управой 11 марта. Согласно ФЗ «О СМИ», ответ на него должен быть предоставлен в течение семи дней.

В управе на звонок корреспондента агентства с просьбой прояснить судьбу запроса сегодня сообщили, что «есть еще восемь дней до ответа». «Что вы говорите! Вообще-то у нас 30 дней, – заявила сотрудница управы на замечание корреспондента агентства о сроке, положенном по федеральному закону. – У нас такого нет. 30 дней у нас. Извините пожалуйста. Я вам констатирую факт, что вам должны ответить через 8 дней. По нашему закону нигде не указано таких дат, я в первый раз такое слышу. У нас такого нет».

При этом сотрудница управы зачитала часть ответа, который пока готовят чиновники. «Пишут, что «на указанной территории будут выполнены работы по ремонту асфальтового покрытия, обеспечен свободный доступ для парковки автомобилей», – сообщила она, еще раз отметив, что официальный ответ на редакционный запрос будет подготовлен через 8 дней.

Согласно ст.40 ФЗ «О СМИ» превысить недельный срок, отпущенный для ответов на официальные запросы журналистов и редакций можно, «если требуемые сведения не могут быть представлены в семидневный срок». Уведомление об отсрочке вручается представителю редакции в трехдневный срок со дня получения письменного запроса информации. В уведомлении должны быть указаны причины отсрочки, дата, к которой будет представлена запрашиваемая информация, должностное лицо, установившее отсрочку, дата принятия решения об отсрочке.

Никакого уведомления в редакцию РИА «Новый День» не поступало.

Кроме того, редакционный запрос был направлен также в префектуру Юго-Восточного округа Москвы. Ответа оттуда также не поступило. Телефоны пресс-службы префектуры в рабочее время не отвечают.

Напомним, жители домов на Пронской улице 1 марта обнаружили на своих автомобилях уведомления, что их гаражи будут снесены, причем в качестве даты сноса было указано 4 февраля. Один из владельцев гаражных конструкций сообщил РИА «Новый День», что парковочные места под куполом типа «Пассаж» москвичи покупали еще в начале 2000-х у «Фонда содействия реконструкции и благоустройству». Сделки были оформлены официально, с договорами и актами передачи. Теперь власти назвали эти конструкции самовольными постройками и решили снести.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.03.19

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