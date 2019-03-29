Виновник ДТП, в котором погибли женщина и ее дочь, явился в полицию после призыва Кадырова

Предполагаемый виновник аварии на Можайском шоссе, в которой погибли женщина с дочерью, сдался полиции после обращения лидера Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сообщил сам Кадыров в своем аккаунте «ВКонтакте».

«Муслим Джамбеков явился в правоохранительные органы Чечни. Он находился в розыске как виновник ДТП на Можайском шоссе, в результате которого погибли женщина и девочка», – говорится в сообщении президента Чечни.

Ранее Кадыров разместил обращение, в котором призвал Джамбекова незамедлительно прибыть в полицию. В руководстве республиканского МВД сообщили, что, по словам Джамбекова, он «был в шоковом состоянии и получил травму при аварии», пояснил Кадыров.

При этом лидер Чеченской республики назвал поступок Джамбекова позорным. «По словам Джамбекова, узнав про мое обращение, он сразу же принял решение сдаться полиции, – сообщил Кадыров. – Он готов понести любое наказание, предусмотренное законом, утверждает, что глубоко сожалеет о случившемся, выражает соболезнование родным и близким погибших при ДТП женщины и девочки».

В видеообращении, также размещенном в аккаунте Кадырова, Джамбеков, на лбу которого видны глубокие царапины, заявляет, что ДТП произошло по его вине. «Это было ненамеренно. Я сочувствую, что так все произошло. Я находился в шоковом состоянии, поэтому, не соображая, что происходит, покинул это место, – говорит мужчина. – Извиняюсь перед своим народом и жителями России, что так все произошло».

После обращения Кадырова мужчина понял, что так «дальше не может продолжаться» и явился с повинной. Джамбеков принес извинения Рамзану Кадырову за то, что «до него это все дошло».

ДТП на Можайском шоссе произошло 25 марта. Mercedes Gelandewagen под управлением Джамбекова столкнулся с автомобилем «Нива». В итоге погибли женщина и ее несовершеннолетняя дочь, которые находились в отечественной машине.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.03.19

VPN-сервисы отказались подчиняться Роскомнадзору. / Выборы в Мосгордуму: Навальный снова «подыгрывает» Собянину. / «Нецелесообразно»: Путин поставил крест на ВСМ Москва – Казань. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»