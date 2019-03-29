Бывший «строительный король» остался должен кредиторам 6 млрд рублей

Долг экс-владельца АО «СУ-155», депутата Московской городской думы Михаила Балакина перед кредиторами составляет 6 млрд рублей. Решение о включении требований четырех кредиторов в реестр признанного банкротом Балакина принял Арбитражный суд Москвы.

Согласно документам на сайте суда, в третью очередь реестра требований кредиторов включены, в частности, требования ООО «АлмазИнвест» в размере 2,4 млрд рублей, АКБ «Инвестторгбанк» на 850 млн рублей, ПАО Банк «ФК Открытие» – на 3,5 млрд рублей, ПАО Сбербанк в размере 126,4 млн рублей и индивидуального предпринимателя Ирины Евстигнеевой на 1,5 млрд рублей.

26 марта Арбитражный суд Москвы признал Балакина банкротом. Соответствующие заявления в суд подавали сразу несколько юридических лиц: в январе 2016 года – ПАО «Росбанк», в июле 2017 года – ПАО Банк «ФК Открытие». В мае 2018 года суд произвел замена стороны по делу ПАО «Росбанк» на его правопреемника – ООО «АлмазИнвест». Требования к Балакину возникли на основании кредитных договоров от 2008 года.

Суд решил признать Балакина банкротом и начать процедуру реализации его имущества, которое должно уйти с торгов за полгода. Финансовым управляющим бизнесмена утвержден Артем Соболев. Его отчет будет рассмотрен на судебном заседании 3 сентября – все документы о реализации имущества бизнесмена Соболев должен будет предоставить в суд заранее.

Группа компаний «СУ-155», которую возглавлял Балакин, входила в число из крупнейших российских строительных холдингов. В составе ГК работало больше 80 компаний. В сентябре 2015 года Арбитражный суд Москвы ввел процедуру наблюдения в отношении ЗАО «ГК СУ-155». Конкурсным управляющий сейчас является Василий Кузьменко, отмечает «Интерфакс».

В отношении крупнейшей в ГК фирмы, АО «СУ-155», подмосковный арбитраж в марте 2016 года также ввел процедуру наблюдения, в апреле 2018 года компания была признана банкротом. После нее осталось 145 недостроенных домов по всей России. Общая стоимость работ оценивалась в 49 млрд рублей. В 2019 году осталось достроить шесть домов проблемного застройщика.

Летом 2018 года Балакин баллотировался по пост мэра Москвы от партии «Союз горожан». Как уже сообщал «Новый День», Балакин тогда обещал в случае победы аналоги небесребов в Москва-Сити на въездах в город и на территории новой Москвы.

До возникновения проблем у «СУ-155», Балакин занимал 50-е место в списке богатейших бизнесменов страны по версии Forbes с состоянием в $1,7 млрд, и был лидером среди самых состоятельных депутатов Московской городской думы.

Согласно информации на сайте Московской городской думы, Балакин является депутатом по 38 одномандатному округу и входит в состав комиссий по экономической политике и финансам, а также по градостроительству, государственной собственности и землепользованию. При этом он не состоит ни в одной фракции.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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