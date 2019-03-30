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Суббота, 30 марта 2019, 20:34 мск

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Шок: в Зеленограде женщина жестоко избила малолетнего сына и отрезала ему ухо

В Зеленограде произошло жуткое происшествие: 46-летняя женщина избила своего малолетнего сына скалкой, а затем отрезала ему ухо. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, по данному факту возбуждено уголовное дело по п.п. «б,з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего с применением предметов, используемых в качестве оружия).

По данным ведомства, ЧП произошло вечером 27 марта, когда женщина, находясь в жилом доме в Зеленограде, «на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений» к своему малолетнему сыну 2007 года рождения нанесла множественные удары скакалкой, а затем строительным ножом частично ампутировала сыну правую ушную раковину.

В СКР уточнили, что о преступлении стало известно только накануне, 29 марта, когда сотрудники образовательного учреждения обратили внимание на мальчика, который второй день подряд в течение учебного дня не снимал головной убор. Обнаружив телесные повреждения, администрация школы сразу обратилась в правоохранительные органы.

В настоящее время ребёнок находится в центре поддержке семьи и детства «Зеленоград». Следователями проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

По ходатайству следствия судом в отношении женщины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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