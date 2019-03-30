В Москве арестована няня, истязавшая детей-двойняшек

Сегодня в Москве суд арестовал няню по обвинению в истязании двух двойняшек на северо-западе столицы. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что женщине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание в отношении двух несовершеннолетних).

Как сообщалось ранее, обвиняемая в период с 18 декабря 2018 года по 9 марта 2019 года, замещая должность няни-гувернантки на основании трудового договора для двух малолетних детей в семье, неоднократно и систематически времени наносила маленьким детям побои и совершала иные насильственные действия. Это удалось выяснить благодаря видеокамере, установленной родителями в комнате двойняшек.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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