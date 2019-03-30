России угрожает «взрыв», сравнимый с разгромом Югославии

«Единая Россия» признала репутационные потери в результате навязывания стране пенсионной реформы, и теперь пытается найти «новые смыслы», чтобы вернуть к себе доверие. Однако оппоненты партии власти считают, что «ЕР» не получится исправить ситуацию на фоне обострившегося внутриполитического кризиса и активного внешнего давления, результатом которого может стать «взрыв», сравнимый с распадом Югославии.

Такие заявления, как передает корреспондент РИА «Новый День», сделали представители ведущих политических партий на VI Конгрессе Российской ассоциации политических консультантов (РАПК).

В частности, первый заместитель секретаря Генерального совета «Единой России», депутат Госдумы Ольга Баталина признала, что пенсионная реформа значительно ударила по рейтингу партии, и отметила, что анализ поддержки населения в целом показал необходимость перемен.

«Показатели поддержки «Единой России» при среднем рейтинге 36% в одних регионах – 48-50%, в других – 20-22%. Это говорит о том, что фактор пенсионной реформы значим. Но в ряде случаев он используется региональными элитами как оправдание собственной недобросовестности. В одинаковых условиях экономических вызовов есть серьёзный личностный фактор поддержки партии. Там, где сложные непопулярные решения, которые связаны с изменением экономической ситуации, накладывается неэффективность местных элит, где есть разочарование, рейтинг будет падать», – сказала Баталина.

Она сообщила, что сейчас партия пытается подстроиться под новые условия. «Ключевой вопрос для нас сегодня – сможет ли партия в существующем кризисе представительства найти свою нишу, соответствовать новым вызовам. Да, мы в поиске, мы нащупываем новые, как нам кажется, правильные решения, насколько – покажет жизнь», – отметила Баталина.

Первый заместитель секретаря Генсовета «ЕР» пояснила, что трансформация партии будет касаться даже основных целей, которые ставит перед собой «Единая Россия». «Мы адекватно оцениваем большую роль, которую в свое время сыграла «Единая Россия» в объединении и возрождении страны после кризиса 90-х. Но сейчас запрос не столько на стабильность, запрос – на развитие. Это требует и внутренней перестройки «Единой России», которая привыкла сохранять, оберегать достигнутое. Партия должна более активно предлагать новые решения для повышения качества жизни людей. Но надо еще и уметь развивать», – подчеркнула Баталина.

По мнению члена высшего совета ЛДПР, депутата Госдумы Бориса Чернышева, который также выступил на Конгрессе РАПК, ситуация для партии власти будет только ухудшаться. «Я вижу такую перспективу – «Единая Россия» будет терять голоса, ситуация будет только осложняться. Нас (Россию) будут наказывать за позицию на международной арене сильно и до конца, внутренняя экономическая ситуация будет ухудшаться – все шишки будут падать на «Единую Россию» и правительство», – считает он.

Член президиума Центрального совета «Справедливой России» Дмитрий Ионин со своей стороны обратил внимание, что «Единая Россия» сейчас аккумулировала слишком много властных полномочий, что негативно сказывается на социально-политический ситуации во всей стране.

«Единая Россия» мобилизовала и призвала всю бюрократию и распределение денег – она является заказчиком, подрядчиком, контролером. Но «кораблю» нужен баланс, нужны новые сосуды. Неизбежны изменения политического ландшафта в мягкой или жёсткой форме. Жесткий: сначала люди перестают платить налоги, а потом мы придем к национализму», – констатировал Ионин.

Как считает председатель партии «Яблоко» Эмилия Слабунова, также выступавшая на Конгрессе РАПК, необходимо констатировать, что в настоящее время в России «сформировался периферийный, авторитарный, неправовой режим, который является продолжением большевистско-советской системы». «С помощью манипуляции, коррупции лжи, пропаганды власть узурпирована небольшой группой людей», – подчеркнула она.

Слабунова обратила внимание, что сейчас новым дестабилизирующим фактором является отсутствие сценария транзита власти и обострившийся кризис партийной системы. «Это тесно связанные вещи. Как только будет определенность, мы увидим партийную конструкцию, которую алхимики администрации президента готовят», – сказала лидер «Яблока».

По оценке политика, искусственное формирование российской партийной системы является крайне негативной тенденцией, которая в будущем угрожает стране. «Если партийная система не форматируется в здоровой открытой конкуренции, это будут те политические продукты, которые не смогут взять ответственность за страну, провести необходимые политические и экономические реформы, когда произойдёт смена власти», – сказала Слабунова.

Комментируя внутриполитическую ситуацию в России, председатель партии «Родина», депутат Госдумы Алексей Журавлев подчеркнул, что ситуация, при которой население не может найти инструменты для выражения своего мнения, является гибельной для страны.

«Масса тех партий, которые сегодня существуют, на самом деле не удовлетворяют своих избирателей. Могут возникнуть подпольные движения – когда человек внутренне не удовлетворен политической системой, но сначала никак (это) не выражает. Он просто уходит в сторону и ничего не делает. Но это не значит, что он пассивен. У него начинают наблюдаться некие пассионарные вещи», – сказал Журавлев в комментарии РИА «Новый День».

По его оценке, когда набирается критическая масса, урегулировать ситуацию уже не получится только избирательными процессами. «Критическая масса, которая, к примеру, была в Югославии в 1990-х годах – никак не контролировалась, никакими избирательными процессами, и вылилась в совсем другие формы (страна распалась). Заметьте, выборы в 2016 году, сколько голосов партии потеряли? КПРФ недосчиталась 6 млн, «Единая Россия» – 12 млн. Все потеряли в голосах. Куда они делись? Они ждут другой политической силы. Если отражения (интересов населения) не будет, рано или поздно это может взорваться», – заключил Журавлев.

Москва, Мария Вяткина

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