Транзит власти в России: трансформация режима Путина может привести к неожиданным последствиям

В России сложился гибридный политический режим, трансформация которого в период транзита власти может привести к неожиданным последствиям – одним из них может стать запрет компартии. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил известный политик, член президиума, секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов, выступая на VI Конгрессе Российской ассоциации политических консультантов (РАПК).

По его оценке, сейчас в России сформировался именно гибридный политически режим. «Это авторитаризм и представительная демократия. Соотношение и того, и того, меняется. В нашем понимании, сейчас идет усиление авторитарной составляющей», – сказал Обухов.

Он пояснил, что для этого режима одновременно характерны и «имитация защитных демократических процедур, и имитация точечных авторитарных практик» с неудачными попытками «изобрести» новую идеологию.

«Я помню, как Борис Николаевич (Ельцин) изобретал новую идеологию, как Владимир Владимирович (Путин) у нас выходил из патриотизма, потом – Русский мир, потом – традиционные ценности, сейчас – опять патриотизм. Сейчас я слышу по голосам «Единой России», у нас будут бороться за справедливость», – обратил внимание Обухов.

По его мнению, в этих условиях при транзите партийную систему ждет несколько возможных вариантов. «Мы все говорим о транзите, будущее партии в условиях транзита лично мне видится по нескольким сценариям: дожимать оставшиеся партии; слом полный партийной политической системы под предлогом борьбы с коррупцией. Была шутка, что КПРФ в 2021 году – это запрещенная организация. В каждой шутке только доля шутки, такой сценарий мы тоже просчитываем», – сказал Обухов.

При этом он подчеркнул, что подавление оппозиции не решит проблему власти. «Давление на оппозицию нормальное явление в любой политической системе <…> Но вот «убили» вы КПРФ? Вы этим самим взрыв предотвратили?» – сказал он.

Политик также обратил внимание, что транзит власти будет проходить на фоне повышающегося уровня недовольства в обществе. «Да, дисфункция в обществе преобладает над конструктивом. Нынешние показатели дисфункции ниже, чем в 89 году (перед развалом СССР)», – сказал Обухов.

При этом коммунист выразил уверенность, что ослабить общественное недовольство можно с помощью отставки правительства РФ. «Требования отставки правительства и изменения всей системы…если раньше под эту совокупность требований набирала 30-25%, сейчас выходит за 50%. Отставкой кабинета мы, как минимум, на какое-то время успокоим общество, на наш взгляд. Недовольство пенсионной реформой никуда не делось, оно будет всплывать», – подчеркнул Обухов.

Москва, Мария Вяткина

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