Россия накануне «войны всех против всех»: Путин не поможет

В ближайшие годы в России начнётся межэлитная «война всех против всех», а роль президента РФ Владимира Путина, «как последней инстанции», будет ослабевать. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказал известный политолог Аббас Галлямов, выступая сегодня на VI конгрессе Российской ассоциации политических консультантов (РАПК).

«Главным политическим трендом ближайших лет будет постепенное снижение степени управляемости системой. Путин перестает быть безусловным авторитетом – табу на его критику еще не снято окончательно, но заметно слабеет. В этой ситуации неизбежно будет ослабевать и роль президента как последней инстанции в межклановых конфликтах», – прогнозирует эксперт.

В комментарии РИА «Новый День» Галлямов пояснил, что последние законы о «фейках» и недопустимости критики власти в оскорбительной форме связаны с именно с предстоящей «войной». «Табу на критику смягчается. Это (принятие законов) – реакция на ощущение, что критика становится социально приемлемой, что все большее количество людей от рядовых избирателей и пользователей соцсетей до политиков и общественных деятелей начинают всуе упоминать (президента). Раньше это был удел одного-двух человек – Навального и еще нескольких несистемных оппозиционеров. Сейчас критика встречается все чаще и реакция властей – новые репрессивные законопроекты», – подчеркнул Галлямов.

Согласно его прогнозу, чем ближе будет окончание четвертого срока Путина, тем больше будет слухов о «преемниках», тем более ожесточенной будет «борьба вокруг того, кому и какие роли предстоит исполнять в следующем политическом цикле». «Ставки будут расти, ведь все большее число участников политического процесса будет чувствовать, что речь идет не только о текущих доходах. Нет, на кону окажется вопрос политического выживания вообще, ведь ясно, что преемник не будет носить такого же «надкланового» характера, как Путин», – считает Галлямов.

С его точки зрения, из-за персоналистского режима, который сформировался в России за последние годы, в стране сейчас просто нет политика, который бы смог бы, как Путин, балансировать между интересами различных групп.

«Преемник в любом случае окажется к каким-то группировкам ближе, а от каких-то – дальше. И последние с потерей перспектив вряд ли смирятся. Никакого пиетета перед преемником у них, скорее всего, не будет, они ведь обязаны своим благополучием не ему, а Путину», – считает Галлямов.

По его оценке, такая ситуация приведет к обострению межэлитных войн и «войны всех против всех» и, как следствие, правовому беспределу, который ударит по гражданам.

«Степень защищенности граждан – по мере ослабления режима – будет снижаться. В России и сейчас с правоприменением проблем немало, а станет еще хуже. Все знают, что институты у нас – не более чем инструменты в руках кланов, конфликты между которыми, будут носить все более непримиримый, экзистенциальный характер», – подчеркнул Галлямов.

При этом, как считает политолог, уровень поддержки власти, естественным образом будет снижаться и возникнет вопрос, к кому перейдет электорат. Эксперт выразил уверенность, что, если системная оппозиция продолжит быть лояльной к власти, население начнет поддерживать несистемных политиков.

«Надо понимать, что удержать все под контролем, как раньше – все равно не получится. Пытаясь сделать это, власть просто ухудшает ситуацию. Чтобы не пришлось потом отдавать власть целиком революционерам, лучше начать сейчас делиться ею с теми, кто способен играть по правилам. Хорошо известно, что именно длительное отчуждение социальных групп от политики, до участия в которой они созрели, ведет к росту популярности в них радикальных идей», – подчеркнул Галлямов.

С его точки зрения, смягчить ситуацию можно, сделав политическую систему более гибкой. «Фундаментальная политическая претензия наших граждан связана с закрытым кастовым характером государства. Все большее число общественных групп считает, что их интересы в нем никак не представлены. Решить эту проблему, не организовывая новых каналов рекрутирования новых элит, не удастся. Причем демонстрация игрушек, вроде конкурса «Лидеры России», тут не поможет. Время фейков проходит, нужны серьезные институциональные шаги», – подчеркнул Галлямов.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 30.03.19

Транзит власти в России: трансформация режима Путина может привести к неожиданным последствиям. / России угрожает «взрыв», сравнимый с разгромом Югославии. / В Москве арестована няня, истязавшая детей-двойняшек. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»