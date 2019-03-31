Отвлекающий маневр: Кремль настраивает антимусорные протесты в своих интересах

Обострение экологических протестов в России отвлекает жителей страны от токсичной темы повышения пенсионного возраста. Как считает политический консультант Валерий Чебеков, Кремль пытается направить недовольство граждан на региональный уровень, а через пару лет может использовать протестные настроения в своих интересах. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», эксперт высказал, выступая сегодня на VI Конгрессе Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) в Москве.

«С 2014 года мы можем наблюдать рост недовольства экологической ситуацией. Если раньше как хорошую ее оценивали 23%, сейчас показатель снизился на 15%. Как плохую ее (экологическую ситуацию) оценивало 25%, сейчас – 32%», – обратил внимание Чебеков.

При этом он отметил, что негативная оценка деятельности властей в этой сфере находится на достаточно высоком уровне. «68% считают, что власть мало уделяет внимание экологическим проблемам, причем здесь видна небольшая, но отрицательная динамика: в августе эта цифра была 65%», – уточнил эксперт.

В этой связи политтехнолог выразил уверенность, что экологическая повестка может сыграть на руку оппозиции, которая может привлечь на свою сторону часть протестного электората. В то же время, как полагает Чебеков, для власти антимусорные протесты тоже могут быть выгодны.

«Экологическая повестка дает возможность накачки протеста против региональных властей, не касаясь первого лица государства. Для власти это, с одной стороны, является проблемой, с другой – возможностью. Если брать основную задачу – смещение протестов с пенсионной реформы федерального уровня на уровень региональный – мусорный протест выполняет определенные функции», – считает он.

«В этом смысле, если власть получает возможность перегруппировки, с одной стороны, протест будет направлен против «Единой России и губернаторов, с другой – власть может взять повестку на вооружение через ОНФ, которая позиционируется как структура, которая призвана контролировать органы власти на местах», – отметил Чебеков.

С его точки зрения, если Общероссийский народный фронт сможет взять «под свое крыло» экологическую тему, в следующем электоральном цикле часть претесного электората «может вернуться под знамена партии власти».

В комментарии РИА «Новый День» Чебеков пояснил, что ОНФ может быть удобным инструментом, чтобы протестный электорат не ушел к оппозиции, и это может быть реализовано несколькими способами, «в зависимости от того, каким образом мы подойдём к следующему избирательному циклу в 2021 году».

«В любом случае, существует много методов включить повестку провластного ОНФ в «Единую Россию». Возможно, будут формироваться блоки. Если «ЕР» будет блокироваться с ОНФ, соответственно, они будут объединять свои повестки. Таким образом ОНФ может выступить носителем идей протестного электората, который концентрируется именно на экологическом протесте», – заключил эксперт.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 31.03.19

Ставки по кредитам могут вырасти из-за новых требований Центробанка. / «Подождем, когда они подешевеют»: кабмин отложил идею установки «умных» счетчиков газа. / Россия накануне «войны всех против всех»: Путин не поможет. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»