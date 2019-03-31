«Как слепая лошадь»: Россия оказалась в авторитарном тупике

Недальновидная политика 1990-х годов заложила бомбу замедленного действия под современную российскую политическую систему: сейчас страна оказалась в тупике и «как слепая лошадь ходит по кругу». Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», прозвучало на VI Конгрессе Российской ассоциации политических консультантов (РАПК).

Как считает один соратников первого президента РФ Бориса Ельцина Сергей Станкевич, поиск демократии в России не закончен – в стране создана система, которую можно назвать «первой республикой». «Я считаю, что в истории России сменилось несколько государственных проектов. Сейчас у нас первая республика. То, что произошло у нас на рубеже 80 и 90-х годов прошлого века, – обретение республики. Республика рождалась в муках и борьбе. К стыду нашему, не обошлось и без трехдневной гражданской войны. Но в итоге был сформирован государственный проект, зафиксирована действующая Конституция. Нынешняя республика – демократическая федеративная республика с рыночной экономикой и авторитарным режимом», – сказал Станкевич.

При этом он отметил, что авторитарность политической системы была заложена изначально. «Поскольку последние правки в Конституции вносились в октябре 1993 года на фоне полусгоревшего Белого дома, идея, которая довлела в этот момент, состояла в том, что, да, баланс смещается в пользу президента. Был вбит осиновый кол, чтобы не допустить реванша. Панировалось, что затем мы вернемся к вопросу о деликатной правке и восстановления баланса властей. Но эта часть плана никогда не была реализована, потому что поток событий потек по-другому» – обратил внимание Станкевич.

Он считает, что в итоге нынешняя система власти в России может решать только две задачи, касающиеся только своего самосохранения. «Обеспечивать воспроизводство – удержание политической власти, и обеспечение (сбора) административной ренты. Но она не решает важнейшую задачу – она не обеспечивает развитие», – подчеркнул Станкевич.

«Все попытки придать дополнительную функцию не увенчались успехом. Даже последняя попытка – 12 напроектов – это бухгалтерские проекты, такие ведомости, где прописано, что нужно на определенные цели потратить определенные суммы, – это не стратегия развития», – считает он.

Известный советский и российский политик, депутат Верховного Совета СССР Николай Травкин, также выступавший на Конгрессе РАПК, со своей стороны отметил, что многие проблемы России стали следствием ошибок, которые 30 лет назад никто не смог спрогнозировать. «Меняя власть на самом верху, мы не меняли страну и людей. Государство возникало сверху. Люди никогда не отвечали сами за себя, у нас не было института местного самоуправления. В итоге мы получили пассивных людей, людей с иждивенческими настроениям, которые считают, что от них ничего не зависит», – сказал Травкин.

Вместе с тем он отметил, что люди тогда не готовы были ждать и меняться – не принимали «долгий процесс перехода». «Мы должны были изменить себя и людей. Народ не хотел ждать десятилетия и развернулся в сторону тех, кто обещал счастье уже через два года. В итоге приход другой силы ничего не меняет, мы выходим на один и то же круг – как слепая лошадь, ходим по кругу», – подчеркнул Травкин.

Он также заявил, что сейчас выходом из политического кризиса может быть развитие действенного института местного самоуправления. «Только так появляются граждане, иначе ничего толкового не будет», – уверен он.

Станкевич согласился, что сейчас Россия подходит к новому рубежу с возможной коррекцией политической системы. «Авторитарная, на основе существующей Конституции с одной доминирующей партией и специфическим отношением выборам, система находится в некотором тупике. И к этому прибавилась еще «проблема-2024» – транзита власти за пределами конституционных полномочий действующего президента», – обратил внимание он.

По мнению Станкечива, сейчас России нужно развивать конкуренцию в политике. «Поиск модели демократии в России не завершён, он продолжается. Самое главное направление в этом поиске – найти способы увеличить конкуренцию в российской политике, придать ей более реальный характер, сделать менее манипулятивными российские выборы на всех уровнях, чтобы провести на всех уровнях политической системы новых политиков», – считает он.

Москва, Мария Вяткина

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