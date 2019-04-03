Скандал! Врачам в Москве пришлось штурмовать роддом

Сегодня в Москве врачам пришлось силой прорываться в здание роддома №10 в районе Зюзино. Ворота на территорию медучреждения были закрыты, вход людям преграждал завхоз. Вызванный на место сотрудник полиции после консультаций заявил, что помогать людям пройти на рабочие места он не будет.

Съемка с места событий появилась на популярном видеохостинге. В ролике видно, что перед воротами роддома стоит толпа людей. Женщина, представившаяся врачом-неонатологом Викторией Тарба, рассказала, что люди приехали на место работы, чтобы забрать свои личные вещи. «Сотрудник ЧОП и замглавврача по хозяйственной части Чирков нас на территорию не пускают. Никаких приказов о том, что нам туда заходить нельзя, нет», – говорит она.

Врачи сообщили, что официально работают до 30 апреля, и их трудовые книжки находятся в отделе кадров. За помощью они обратились в полицию. Правда, участковый им помочь не смог. Сотрудник МВД, выйдя из здания роддома, объявил: «Все вопросы к Олегу Александровичу через служебную записку на Симферопольской, 24». Так же зовут главврача Центра планирования семьи Олега Латышкевича, в ведении которого находится роддом №10.

Вскоре на место инцидента приехал муниципальный депутат Зюзино Константин Янкаускас. «Если у нас сейчас не будет захода, я снесу на фиг эти ворота. У меня опыт есть», – предупредил он полицейского. Поняв, что помощи от правоохранителя не дождаться, депутат подошел к воротам и разорвал скреплявшую их проволоку. «Все, заходите», – пригласил он медиков, после чего они вошли на территорию роддома.

Двери в основной корпус медучреждения оказались забаррикадированы изнутри каталкой, но медикам удалось ее убрать. С мужчиной, преградившим вход в здание, врачи справились своими силами – он отступил назад перед толпой женщин.

«Позорище, – охарактеризовали ситуацию сотрудники роддома. – Если бы не все это, мы бы давно забрали свои вещи и ушли».

Оперативно получить комментарий в Центре планирования семьи не удалось. В приемной ЦСП пообещали передать телефон корреспондента РИА «Новый День» главврачу Олегу Латышкевичу. Сотрудница ЦСП заявила, что не знает, когда он освободится.

Видео «прорыва в роддом» было опубликовано и в соцсетях. Пользователи «Фейсбука» интересуются: «Что творится в стране?». Некоторые считают, что «апокалипсис начался», другие выражают надежду, что тем, кто пытался не пропустить врачей в роддом, эти действия «вернутся сторицей».

«Возвращение 90-х, – комментируют инцидент в Рунене. – Большущие деньги и обязательства стоят за ликвидацией роддома, иначе власть Москвы не пошла бы на такой безобразный публичный скандал». «Врачи прорвались на территорию роддома» – это вообще в нормальном государстве возможно?» – задаются вопросом пользователи соцсетей.

Скандал вокруг родильного дома №10 разгорелся минувшей зимой. Учреждение, закрытое до устранения нарушений Роспотребнадзором, не открылось в срок, а врачам сообщили, что их переведут на работу в Центр планирования семьи. Жители Зюзина и медики в петиции потребовали от столичного депздрава не закрывать роддом. Москвичи настроены решительно: на встрече с чиновником департамента медики преградили ему путь и не выпустили из зала, заставив отвечать на свои вопросы.

Ситуацией уже заинтересовалась Генеральная прокуратура РФ.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 03.04.19

Юрий Стоянов об Алексее Булдакове: «Хороший дядька очень». / «Единая Россия» устроила бойкот в Госдуме: партия власти отказалась ограничить рост цен на бензин. / Стали известны дата и место прощания с Алексеем Булдаковым. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»