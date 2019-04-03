Проблема 8 сентября: партия власти рискует потерять Сибирь и Дальний Восток

Ухудшение экономической ситуации в России на фоне политического давления федерального центра может привести к потере партией власти еще ряда важных регионов Сибири и Дальнего Востока. Такие выводы, как передает корреспондент РИА «Новый День», содержатся в ежегодном докладе Центра развития региональной политики (ЦРРП) «Рейтинг потенциала регионов ДВФО и СФО».

Выступая на презентации этого исследования за круглым столом по проблемам развития сибирских и дальневосточных территорий, политолог, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко обратил внимание, что сейчас Россия находится в «эпохе начавшегося политического транзита власти», что уже привело к «тектоническим процессам», которые не могут не отражаться на политической ситуации в регионах.

Эксперт напомнил, что после выборов президента РФ в марте 2018 года рейтингам власти уже некуда было расти, а затем уровень доверия к руководству страны начал закономерно падать. «Была проведена пенсионная реформа, которая стала триггером для протеста, и мы увидели негативные для власти результаты в четырех регионах», – пояснил он.

По оценке политолога, анализ экономической и социальной ситуации в регионах России показывает, что такие процессы продолжается. «В этом году мы увидим много непростых кампаний, возможно, даже в ключевых регионах, которые окажутся проиграны кандидатами партии власти. Власть должна быть готова к победе в ряде регионов кандидатов от КПРФ, в первую очередь, и ЛДПР», – прогнозирует эксперт.

Бондаренко обратил внимание, что пока недовольство и протестные настроения граждан страны находятся «на уровне электорального протеста». Однако, по его оценке, активное участие федерального центра в региональных делах и давление на системную оппозицию, которую принуждают отказаться от выборов, ведут к негативным последствиям, когда избиратели голосуют за любого кандидата, кроме провластного. «Если будет продолжен жёсткий тренд на снятие губернаторов КПРФ, мы получим лавинообразное падение рейтингов власти, всех системных партий и протестное голосование лишь бы за кого», – считает Бондаренко.

С его точки зрения, чтобы в ближайшие два года страну не заполнили уличные протесты, власти нужно ослабить вожжи, «чтобы не побеждали люди, которые без опыта, будучи техническими кандидатами, неожиданно, в том числе для себя самих, становятся губернаторами, и у них возникает вопрос, а что дальше делать?

Как полагает эксперт, «если власть поймет, и перестанет бороться с системной оппозицией, которая никак не угрожает структуре власти в РФ, то политическая стабильность в нашей стране сохранится». В противном случае, по его оценке, избиратели, лишившись кандидата, который выражает их точку зрения, окажутся не задействованы в политической жизни и попадут под влияние несистемных сил. «Это гораздо опаснее, чем системный протест, оформленный в рамках выборов. Нужно находить выход протестной активности в системной плоскости. В противном случае, это будет грозить появлением уличных протестов в перспективе ближайших двух лет», – выразил уверенность Бондаренко.

В то же время, по оценке председателя комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Андрея Широкова, сейчас власть не демонстрирует волю к демократизации и делает все, чтобы показать, что губернаторы, выбранные народом, не справляются. «Вместо того, чтобы работать конструктивно, идет специальное запихивание палок в колеса велосипеда. У нас люди депрессивные. Они уже не верят никому. О чем говорить, когда по городу в 21-ом веке ходишь по доскам, потому что асфальт клали в Советском союзе?» – сказал он.

Руководитель департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Сергей Белоконев, также принимавший участие в экспертном обсуждении, со своей стороны отметил, что большинство регионов, вероятнее всего, погрязнет в решении выборных проблем, что негативно скажется на и без того непростой экономической ситуации. «Как мы знаем, инвесторы и экономические субъекты стараются откладывать решения на поствыборный период», – пояснил он.

В результате будет сформирован своего рода замкнутый круг, когда отсутствие решений экономических проблем будет вести к новой радикализации общественных настроений. По мнению Белоконева, определенные оппозиционные настроения есть и в Сибири, и на Дальнем Востоке – территориях, которые президент РФ назвал приоритетными для инвестиционного стратегического развития. «На это стоит обратить внимание. Это год является ключевым для того, чтобы реализовать в большие масштабные долгосрочные программы, связанные с финансированием, нацпроекты. Деньги будут направлены, что будет широко растиражировано СМИ, но до людей точно не дойдут. И это оппозиционными партиями будет использовано», – отметил он.

Как отметил политолог Максим Мейер, Дальний Восток в целом является зоной, куда идут высокодоходные и масштабные инвестиции. «Но от таких инвестиций социальному блоку мостик не совсем прямой. Он через создание рабочих мест, формирование регионального бюджета… процесс долгий. Очень важно, чтобы был не только уголь газ, рыба, золото. Насколько люди будут готовы проголосовать за это все – вопрос. По существу, это будет проверка», – сказал Мейер.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 03.04.19

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