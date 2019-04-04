«Надежды на светлое будущее рухнули»: депрессия россиян грозит вылиться в агрессию против власти

Депрессия, в состоянии которой оказалось большинство россиян, на фоне экономического кризиса и непопулярных решений правительства РФ может в конечном итоге вылиться в агрессию против власти. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказал директор по политическому анализу института «ИНСОМАР» Виктор Потуремский, выступая сегодня на семинаре коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» в Москве.

Потуремский обратил внимание, что в период с 2017 по 2018 год количество людей, которые верят, что будут жить лучше, уменьшилось более чем в два раза. «По данным ВЦИОМ, произошло падение с 63 до 29%», – отметил эксперт.

При этом он уточнил, что «основная динамика» пришлась на середину 2018 года, когда власти приняли самую непопулярную за последние годы пенсионную реформу, что нарушило «общественный договор» в глазах россиян. «Реформа выкристаллизовала и запустила механизм новой политической реальности. Можно так описать состояние граждан: разочарованность, ощущение, что нет развития, откат назад и даже деградация», – пояснил эксперт.

Потуремский также отметил еще один важный нюанс: сейчас социологи фиксируют утрату доверия к власти и устоявшееся мнение, что ситуацию невозможно исправить. «Люди испытывают страх, что не хватит возможности обеспечить свою жизнь и жизнь своей семьи. Идет утрата надежды и веры в «светлое будущее», будущее страшит и даже выглядит зловеще. Оно настолько плохое, что заглядывать туда не хочется, стратегия избегания «я туда не хочу»», – сказал Потуремский.

По его оценке, россияне эмоционально истощены и чувствуют себя как марафонцы на длинной дистанции. «Это состояние очень близко к тому, что чувствует человек на финише 20-40 км пробега: у него ограниченное количество энергии, все болит, как добежать непонятно, где финиш – не очень ясно. При этом человек чувствует, что оказывается в этой ситуации искусственно – не по своей воле», – подчеркнул эксперт.

Потуремский обратил внимание, что все эти характеристики очень совпадают депрессивным состоянием. «Это похоже на депрессию. Идет нарастание негативных оценок политической ситуации, снижается рейтинг институтов, персон. Политологи вслед за социологами пытаются найти этому объяснение, и что-то с этим сделать. Конечно, мы имеем дело с не настоящей депрессией, а с попытками помыслить некую модель общественного поведения по аналогии с депрессивным расстройством», – отметил он.

По его мнению, сейчас россияне хотят «сойти с дистанции» и после пенсионной реформы «находятся в поиске нового договора с властью». «Причем непонятно, договариваться про что и на каких основаниях», – подчеркнул Потуремский.

С его точки зрения, разрешение этой кризисной ситуации затрудняет депрессивное состояние россиян, с одной стороны, а также старые методы в работе власти – с другой.

«У людей (в депрессии) происходит снижение когнитивной функции – не способность оперировать большим количеством элементов, отслеживать причинно-следственные связи, стремление к упрощению, редуцирование, избирательное мышление и произвольные умозаключения – «подгонка» картины процессов и событий под собственные негативные убеждения. Вот прямые цитаты из фокус-групп: «Да, дорогу нужно строить, но дорогу строить не нужно, потому что все своруют». Это иррациональные вещи, с этим нужно разбираться. Они готовы проголосовать назло, хотя признают, что рациональных оснований голосовать за человека с нулевой известностью нет никаких, и, скорее всего, будет хуже. Но все равно это делают, потому что существующее состояние еще невыносимее», – констатировал Потуремский.

В этой связи эксперт отметил, что действия власти, которая подходит к решению проблем с позиции «не хандри, все хорошо», – только усугубляет ситуацию. «Чтобы обсуждать прорыв, нужно облегчить состояние сегодняшнего дня. Когда вы говорите: «Не хандри, не грусти, у нас совершенно замечательный бюджет, Россия стабильна как никогда», – если наша аналогия верна – вы говорите на инопланетном языке и провоцируете все болевые точки состояния человека. Если вы приходите и начинаете говорить абстрактные вещи, то вы не интересны, вы не нужны», – сказал он.

Как считает Потуремский, сейчас важно предлагать россиянам способы решения проблемы и вовлекать их в процесс. «У вас может не быть полномочий, но может быть способ решения, он значит больше. Успех некоторых общественных деятелей базируется именно на этом. Отстранённость, формализм, пустые обещания, сокрытие информации, если вас подозревают в том, что вы чего-то не договариваете, вы проваливаетесь на раз», – подчеркнул он.

При этом эксперт отметил, что у людей в депрессии неадекватная реакция на стресс. «Амплитуда и продолжительность реакции на стресс у депрессивных людей более продолжительная и интенсивная. Если фон фрустрирован (фрустрация – несоответствие желаемого и возможного), наступает агрессивная реакция, которая направлена либо во вне, либо на себя. Возможно, здесь ключ в той агрессии и попытке неадекватного эмоционального поведения по поводу институтов власти», – заключил он.

Стоит отметить, что российские социологи не первый год говорят о болезненных процессах, которые наблюдаются в российском обществе на фоне завершения фазы «крымской эйфории» и нарастающего экономического кризиса.

Сильная разочарованность граждан РФ нынешним политическим курсом стала проявляться после 16 июня 2018 года, когда правительство Дмитрия Медведева внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста, после чего 29 августа президент РФ высказался в поддержку реформы. Социологи фиксировали рост тревожности среди жителей страны. Опасения, касательно практически всех проблем, от роста цен до безработицы, выросли за прошедший год практически на треть – такие показатели последний раз фиксировались накануне дефолта 1998 года.

Москва, Мария Вяткина

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