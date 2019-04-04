ЧП в Москве: в торгово-развлекательном центре протек огромный аквариум

В Москве в торговом центре «Океания» протек огромный аквариум. Судя по видеокадрам, опубликованной на странице Северо-западного административного округа в «Инстаграме», в торговый зал выливается большой поток воды.

В пресс-службе торгового центра пояснили, что протечка произошла в ходе технического открытия аквариума. Это случилась в нерабочее время, поэтому в результате инцидента никто не пострадал, уточняет РИА «Новости».

«В настоящее время все последствия ликвидированы, торговый центр работает в обычном режиме», – заверили в торговом центре.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 04.04.19

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