Страшный пожар в Подмосковье: сгорел многоквартирный дом, есть погибшие

Женщина и двое ее детей погибли в страшном пожаре в подмосковном Фрязино Щелковского района, еще четыре человека пострадали. Следователи уже выдвинули предварительную версию причин возгорания в жилом доме, сейчас на месте ЧП работают криминалисты.

Пожар произошел в квартире двухэтажного жилого дома. После ликвидации возгорания в помещении нашли тела трех человек: 28-летней женщины и двух ее сыновей пяти и шести лет.

Подмосковные следователи начали доследственную проверку. По предварительным данным причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. В следственном отделе ГСУ по Подмосковью решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщается на сайте ГУ МЧС по Московской области, сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 9:51. Огонь вспыхнул в деревне Трубино городского округа Щелково. Ликвидировать возгорание удалось в 10:35.

При пожаре выжили четыре человека, уточняет портал 3news.ru. В администрации городского округа заявили, что окажут людям помощь с жильем на время ремонта. Кроме того, как напомнили чиновники, есть специальные социальные выплаты пострадавшим во время пожаров. Сейчас жильцы горевшего дома находятся в медучреждении.

Согласно данным сайта «Реформа ЖКХ», дом, который загорелся в Трубино – двухэтажное кирпичное здание на 16 квартир. Построен он был в 1974 году. Ремонт внутридомовой системы электроснабжения запланирован на 2020 год.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.04.19

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