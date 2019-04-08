Курс развития России предложено определить на референдуме

В России может быть инициирован референдум с вопросом о дальнейшем курсе развития страны. С соответствующим предложением, как передает корреспондент РИА «Новый День», выступила активистка московского отделения ВЖС «Надежда России» Людмила Еремина, выступая сегодня в Госдуме за «круглым столом», посвященном проблеме бедности в стране.

«Мое предложение – вынести на всенародный референдум формулировку вопроса «за социалистический путь развития страны с сохранением среднего и мелкого бизнеса, за социальное государство», – заявила Еремина. – Благодаря Конституции, которую еще не успели изменить, мы можем выразить свою власть через референдум и открытые выборы».

Еремина попросила внести это предложение в итоговый протокол заседания.

Участники встречи в нижней палате парламента обсудили ситуацию с бедностью в России, которая, по данным Росстата касается более, чем 19 млн россиян. Организатором заседания выступила КПРФ, к диалогу были приглашены представители Росстата, Минэкономразвития, ученые и политики. Коммунисты не преминули вновь напомнить о своих инициативах по введению прогрессивной школы налогообложения, национализации сырьевых ресурсов и деофшоризации, которые так и не были поддержаны чиновниками и большинством «Единой России» в Госдуме.

Ранее КПРФ уже пытались организовать референдум по пенсионной реформе, однако попытка не увенчалась успехом. Сами коммунисты заявляли тогда, что им помешали.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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