Навальный нашел защиту и деньги в ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал российское государство выплатить скандальному политику Алексею Навальному 20 тысяч евро в качестве компенсации морального вреда за незаконный домашний арест, а также 2 665 евро в счет погашения судебных издержек, говорится в решении, опубликованным на сайте организации.

Страсбургский суд посчитал, что введенные в отношении Навального ограничения «преследовали цель подавления политического плюрализма».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это решение ЕСПЧ неожиданным. «Достаточно неожиданное (решение), я бы не сказал, что оно ожидаемое. Вряд ли по сути можно с ним согласиться», – цитирует его «Интерфакс».

Речь идет о разбирательствах по уголовному делу, которое было возбуждено против Алексея и Олега Навальных по обвинению в хищении 26,8 млн рублей у компании «Ив Роше» и 4,5 млн рублей у «Многопрофильной процессинговой компании» (МПК). 30 декабря 2014 года суд признал их виновными, Алексей Навальный был приговорен к 3,5 годам условно, а его брат – к 3,5 годам колонии общего режима.

По этому делу Алексей Навальный провел под домашним арестом год, начиная с февраля 2014 года. Тогда Басманный суд Москвы запретил политику выходить из квартиры без разрешения следователя, а также пользоваться телефоном и интернетом.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.04.19

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