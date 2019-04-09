В Подмосковье нашли четырех детей-«маугли»: их кормили едой с помойки

В Подмосковье следователи начали проверку информации о четырех детях, которые живут в антисанитарных условиях в захламленной квартире в Мытищах. Младшему из них два года, старшему – восемь. Сотрудники ГСУ СК по Московской области намерены дать оценку работе органов опеки в этой ситуации.

Как говорится в сообщении подмосковного ГСУ СК России, проверка начата по сообщениям СМИ. «Малолетние не посещают образовательные учреждения, не прикреплены к поликлинике и трое из них не имеют свидетельств о рождении», – говорится на сайте главного следственного управления. В правоохранительные органы обратились соседи семьи.

Детей из захламленной квартиры уже забрали органы опеки, уточняет телеканал «360». О том, что в квартире происходит что-то странное, а дети давно не появляются на улице, в полицию сообщили соседи. Начальник управления службы опеки Московской области по городу Мытищи Ольга Федосеева сообщила, что правоохранители приехали по адресу, и увидели, что дети прячутся в шкафах, спальных мест в квартире нет, как и еды – кроме заплесневелого хлеба и воды. В квартире была бабушка детей. Именно она, по словам детей, приносила им еду, которую приносила с помойки. «Если было что-то тухлое, варили долго», – сказала Федосеева.

Матерью четверых детей оказалась 32-летняя москвичка Инесса К. Все роды проходили здесь же, принимала их бабушка. Женщина боялась, что у нее отнимут детей, поэтому не получала на них свидетельства о рождении – документ был только у старшей девочки. При этом саму мать правоохранители нашли в состоянии сильного алкогольного опьянения. В ее отношении уже возбуждено уголовное дело.

«Сейчас мама немного одумалась, пытается спорить и бороться, – рассказала телеканалу председатель совета по развитию гражданского общества и правам человека при губернаторе Московской области Марина Юденич, пояснив, что всем детям сделают экспертизу ДНК и выдадут документы. – После этого будет рассматриваться возможность вернуть этой маме детей или нельзя, может ли она исправиться».

Напомним, ранее на севере Москвы в захламленной квартире нашли пятилетнюю девочку-«маугли». Ее мама отсутствовала дома несколько дней.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.04.19

Балканская проблема: ситуация в регионе сложнее, чем считает Москва. / «Антитабачный заслон»: Жириновский потребовал не пускать на выборы кандидатов-курильщиков. / Госдума разрешила «соням» ходить на работу к 12 часам. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»