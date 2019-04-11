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Четверг, 11 апреля 2019, 17:36 мск

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Жуть: в Москве обнаружено изуродованное тело недоношенного мальчика

Сегодня на юго-западе Москва обнаружен плод шестимесячного недоношенного новорожденного ребенка мужского пола со следами укусов животных. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, по данному факту возбуждено уголовное дело.

Расследование ведется в рамках п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

«В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего», – уточнили в СКР.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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