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Четверг, 11 апреля 2019, 17:36 мск

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СМИ: в Госдуме найден мертвым помощник умершего депутата

В нижней палате российского парламента обнаружен мертвым помощник умершего неделю назад депутата Госдумы Николая Ковалева, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в думской фракции «Единая Россия».

Как сообщается, речь идет о Сергее Шамарине. «Сергей Шамарин скончался в своем кабинете», – сказал собеседник агентства. Причина его смерти не уточняется.

Как сообщалось ранее, Ковалев скончался 5 апреля. Он представлял в нижней палате Орловскую область. Ковалев возглавлял Федеральную службу безопасности (ФСБ) России с 1996 по 1998 год, ему было 69 лет.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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