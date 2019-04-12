российское информационное агентство 18+

Онлайн-кассы. Что выбрать и как подключить

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 12 апреля 2019, 12:37 мск

Новости Москва

Новости дня, Новости кратко, Интервью

По стопам Мамаева и Кокорина: полузащитник «Спартака» оказался в центре скандала

Фото: spartak.com

Московский футбольный клуб «Спартак» накажет своего полузащитника Аяза Гулиева за избиение гражданина США. В клубе объявили о решении применить дисциплинарные санкции и Гулиеву и подчеркнули, что осуждают любые проявления насилия.

Как говорится в заявлении «Спартака», «стороны уладили конфликт, и пострадавший заявил, что не имеет претензий к футболисту», однако «изучив обстоятельства произошедшего, руководство ФК «Спартак-Москва» приняло решение применить к Гулиеву строгие дисциплинарные санкции», но какие именно в сообщении не уточняется.

Дорожный инцидент с участием Аяза Гулиева произошел утром 10 апреля в Москве. По информации «МК», футболист двигался на своем «Мерседесе» по Краснопрудной улице. Когда на переходе загорелся «зеленый» сигнал светофора для пешеходов, Гулиев не остановил автомобиль. Его «Мерседес» задел пешехода, 29-летнего американца Майкла Коу Джона Эли. Издание со ссылкой на свидетелей инцидента отмечает, что водитель выскочил из машины, стал махать руками, после чего догнал попытавшегося убежать пешехода и ударил его. Сам футболист заявил, что это пешеход ударил по его машине.

Врачи диагностировали у Майкла перелом носа. Футболист попытался загладить вину, извинился и предложил оплатить лечение, в результате американец написал в полиции заявление, что не имеет к обидчику претензий.

Издание отмечает, что иномарку Аяз Гулиев приобрел в 2018 году, и успел больше 200 раз нарушить ПДД – в основном это превышение скорости.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.04.19

Российских дошколят обучат финансовой грамотности. / Скандал в Госдуме: Вячеслава Володина уличили в нарушении регламента. / Фото россиянки стало одним из лучших в 2018 году. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Метки / ЧП в Москве

СМИ: в Госдуме найден мертвым помощник умершего депутата

Жуть: в Москве обнаружено изуродованное тело недоношенного мальчика

Силовики задержали в Подмосковье украинского нациста Пирожка

В московском метро восстановлено движение, прерванное из-за пожара

«Янтарное дело»: в Москве полицейские брали взятки драгоценными камнями

ЧП в Москве: в торгово-развлекательном центре протек огромный аквариум

В Москве арестована няня, истязавшая детей-двойняшек

Шок: в Зеленограде женщина жестоко избила малолетнего сына и отрезала ему ухо

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Спорт, ЧП в Москве,

Новости партнеров