По стопам Мамаева и Кокорина: полузащитник «Спартака» оказался в центре скандала

Московский футбольный клуб «Спартак» накажет своего полузащитника Аяза Гулиева за избиение гражданина США. В клубе объявили о решении применить дисциплинарные санкции и Гулиеву и подчеркнули, что осуждают любые проявления насилия.

Как говорится в заявлении «Спартака», «стороны уладили конфликт, и пострадавший заявил, что не имеет претензий к футболисту», однако «изучив обстоятельства произошедшего, руководство ФК «Спартак-Москва» приняло решение применить к Гулиеву строгие дисциплинарные санкции», но какие именно в сообщении не уточняется.

Дорожный инцидент с участием Аяза Гулиева произошел утром 10 апреля в Москве. По информации «МК», футболист двигался на своем «Мерседесе» по Краснопрудной улице. Когда на переходе загорелся «зеленый» сигнал светофора для пешеходов, Гулиев не остановил автомобиль. Его «Мерседес» задел пешехода, 29-летнего американца Майкла Коу Джона Эли. Издание со ссылкой на свидетелей инцидента отмечает, что водитель выскочил из машины, стал махать руками, после чего догнал попытавшегося убежать пешехода и ударил его. Сам футболист заявил, что это пешеход ударил по его машине.

Врачи диагностировали у Майкла перелом носа. Футболист попытался загладить вину, извинился и предложил оплатить лечение, в результате американец написал в полиции заявление, что не имеет к обидчику претензий.

Издание отмечает, что иномарку Аяз Гулиев приобрел в 2018 году, и успел больше 200 раз нарушить ПДД – в основном это превышение скорости.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.04.19

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