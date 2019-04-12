Дмитрий Гудков обжаловал отказ Верховного суда принять иск против «закона Клишаса»

Сегодня бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков обжаловал отказ Верховного суда рассматривать иск против закона о неуважении к власти. Об этом политик сообщил на своей странице в соцсетях. По его словам, если апелляционная коллегия суда откажется рассматривать документ, он намерен дойти до Европейского суда по правам человека.

В частной жалобе Гудкова на определение Верховного суда говорится, в частности, что «запрета на оспаривание гражданами нормативных правовых актов, изданных в форме федеральных законов, не установлено», и «граждане вправе защищать свои права и свободы любыми не запрещенными законом способами». «Такой способ защиты от преследования за реализацию права на свободу слова как «оспаривание федерального закона в Верховный Суд» не запрещен», отмечается в документе.

«Мы с юристом Юлией Федотовой с самого начала понимали, что дорога будет долгой. Что государство будет отмахиваться, объяснять, что его замечательные законы принимаются не для того, чтобы какие-то там граждане их оспаривали. Не их это, холопов, дело, Клишаса не уважать», – отметил Гудков на своей странице в «Фейсуке».

При этом он подчеркнул, что «дело, на самом деле, важное». «Верховный суд не принял иск, потому что ограничил сам себя: сказал, что ему на законы жаловаться нельзя. Хотя как раз в Кодексе административного судопроизводства есть юридическая лазейка, если не оспаривается конституционность закона. То есть одна из ветвей власти взяла и сама себя обрезала. По вполне понятной причине: нет у нас никаких ветвей. Россия – это пальма, где что-то зеленеет исключительно на президентской верхушке», – заявил политик.

Как сообщал «Новый День», 1 апреля стало известно, что Верховный суд отказался принимать заявление Гудкова о правомочности закона о неуважении к власти. В числе претензий Гудкова к «закону Клишаса» – безграмотные формулировки, отсутствие наступления негативных последствий для ответственности, невозможность проведения административного расследования и несоразмерность наказания за нарушения закона.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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