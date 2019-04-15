Путина пригласили станцевать вальс Победы на Красной площади

Президенту РФ Владимиру Путину предложили станцевать «Вальс Победы» 9 мая на Красной площади. Как передает корреспондент РИА «Новый День», с такой инициативой выступил заместитель генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии Михаил Федоров на пресс-конференции, посвященной Севастопольскому фестивалю документальных фильмов «Победили вместе».

«Красная площадь – это не только марш. Это будет еще и «Вальс Победы». Мы надеемся, что глава нашего государства вальс станцует, и в вальсе будут участвовать все представители стран. Красиво?» – сказал Федоров.

Напомним, 9 мая на Красной площади проходит ежегодно Парад Победы. По данным Минобороны, в 2019 году в параде будет задействовано 100 единиц военной техники, в том числе бронетранспортеры БТР-МДМ «Ракушка», самоходные гаубицы «Мста-С», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С», танки «Армата», БТР «Бумеранг», но возглавит механизированную колонну по традиции легендарный танк Т-34.

В честь 74-й годовщины Великой Победы в авиационном шоу будет представлено 74 летательных аппарата.

Акция «Вальс Победы» первый раз прошла 5 лет назад.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 15.04.19

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