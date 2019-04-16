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Вторник, 16 апреля 2019, 12:38 мск

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ЧП в московском метро: мужчина с молотком напал на сотрудницу подземки

Сегодня утром в московском метрополитене произошло ЧП: по предварительным данным, мужчина прошел на пост охраны, расположенный при въезде в туннель вблизи станции «Автозаводская», закрылся изнутри и стал угрожать молотком сотруднице метрополитена, а также выдвигать различные требования.

Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, мужчина был задержан, сотрудница метрополитена освобождена.

По данному факту незамедлительно организована доследственная проверка. В настоящее время мужчина задержан, следователи проводят осмотр места происшествия, а также иные необходимые проверочные мероприятия.

Как предполагается, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт, Московский метрополитен, ЧП в Москве,

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