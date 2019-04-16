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Вторник, 16 апреля 2019, 18:16 мск

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Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения на сотрудницу московского метро

Следственный комитет возбудил уголовное дело о незаконном лишении свободы сотрудницы службы безопасности Московского метрополитена после утреннего ЧП на станции «Автозаводская». Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка ведомства.

По данным следствия, утром 16 апреля 45-летний мужчина, проникнув на пост охраны, расположенный у въезда в туннель станции «Автозаводская», угрожая молотком находящейся в помещении сотруднице службы безопасности Московского метрополитена, закрыл дверь изнутри и несколько часов ее удерживал, выдвигая требования различного содержания. Благодаря грамотно спланированной работе следователей совместно с сотрудниками столичной полиции мужчина был задержан, а женщина освобождена.

После проведенной проверки СКР возбудил головное дело по п. «г» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы, не связанное с его похищением, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия).

Предполагается, что в ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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