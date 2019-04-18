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Четверг, 18 апреля 2019, 16:22 мск

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В московскую редакцию «Росталта» пришли силовики по «делу Усманова»

Сегодня утроим в московском офисе информационного агентства «Росбалт» была сорвана группой людей в штатском, представившихся сотрудниками Московского уголовного розыска. По словам старшего группы, представившегося полковником МВД РФ Акимовым, в рамках некоего уголовного дела им нужно осмотреть одно из рабочих мест журналистов.

Главный редактор издания Николай Ульянов сообщил радиостанции «Говорит Москва», что речь идет об уголовном деле по факту информации, порочащей имя миллиардера Алишера Усманова.

«Речь идёт об уголовном деле, заведённом в декабре прошлого года по факту информации, порочащей Алишера Усманова. Из постановления не очень понятно, заведено ли это уголовное дело в отношении сотрудника «Росбалта» или в отношении просто неких публикаций в интернете, потому что и «Росбалт» присутствует в этом постановлении, и сеть Интернет, и какое-то еще название СМИ, о котором я, честно сказать, даже не слышал», – сказал он, отметив, что пока невозможно понять, кто является основным фигурантом дела.

Ульянов уточнил, что сотрудники правоохранительных органов требуют предоставить пароли от всех компьютеров в редакции. «Скорее всего, мы на это пойдем, иначе они будут изымать жёсткие диски со всех компьютеров, а это уже полная парализация работы редакции», – отметил он.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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