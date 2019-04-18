«Не вышел «Каменный Цветок»: в Москве разгорается скандал из-за реставрации знаменитого фонтана на ВДНХ

В Москве разгорается скандал, связанный со странной реставрацией фонтана «Каменный цветок» на ВДНХ. Его фотографии появились в официальных группах ВДНХ в соцсетях, где сообщалось об окончании работ и открытии фонтана к майским праздникам. Однако вместо восхищения москвичи опубликовали сотни возмущенных отзывов и угрозы подать заявления в прокуратуру за «убийство знакового произведения искусства», а также с сарказмом припомнили предложение президента РФ Владимира Путина направить российских реставраторов на работы по восстановлению собора Нотр-дам в Париже.

Источник: facebook.com/vdnhru

«Реставрация фонтанов «Дружба народов» и «Каменный цветок» на #ВДНХ закончена! – говорится в сообщении на официальной странице Выставки достижений народного хозяйства. – Приходите гулять по Выставке в дни весенних каникул, чтобы полюбоваться этой красотой!» В записи опубликовано несколько фотографий фонтанов, на которых «Каменный цветок» поражает буйством расцветок и форм кристаллов, обрамляющих центр композиции.

Красота на опубликованных в «Фейсбуке» и «ВКонтакте» фотографиях москвичей впечатлила – однако немного не так, как рассчитывали на ВДНХ. «Над цветком поработали канэшна... бохато. Мне вот интересно: это так изначально было или у кого-то сейчас фантазия и творческое начало разбушевались?», – отреагировали пользователи соцсетей.

«Вы там словарик русского языка откройте и посмотрите значение слова «реставрация», – обратилась к руководству ВДНХ Анна Б. – Что это за вырвиглазный трэш в стиле дешевых пластиковых МАФ на детской площадке? Где настоящая смальта, где нежные оттенки и переливы цвета? Что вы натворили?!»

Фото 1973 г. Источник: pastvu.com

«Равшан и Джамшут делали?», «Может, не надо было реставрировать?», «Вы издеваетесь?», «Каменный цветок превратился в аляповатый кошмар», «Страшная безвкусица, вместо благородных самоцветов – палитра детской гуаши, вы рехнулись коллективно что ли? Так испоганить прекрасный фонтан», – пишут жители столицы, отмечая, что у камней «и форма другая, и материал».

«Жуть какая. Грубые, упрощенные формы и открытые цвета. Поделка», – отметила Анна Н. «Это другой цветок, не реставрация, а подмена. Верните настоящий!» – потребовала Татьяна М.

«ВДНХ, вы с ума сошли? Вы погубили фонтан! На вас уже в прокуратуру пишут!» – сообщила Катя К. «Посадить за вандализм! Это на счет каменного цветка, неужели самим не понятно, что наделали?» – считает Александр К.

«Вы что с фонтаном сделали? Вы за что ж его испоганили? Что он вам плохого сделал? Почему не взяли аутентичные материалы?» – пишет Дарья Б. «Была ювелирка, стала бижутерка», – оценила работу реставраторов Татьяна М.

Немногочисленным защитникам работы по реставрации фонтана возмущенные москвичи возражают, что цвет камней действительно в середине прошлого века был ярче – однако не до такой степени. «Получился Болливуд, жуткий новодел», – оценивают жители столицы. «Не вышел каменный цветок», – резюмирован Иван В.

При этом в Рунете припоминают инициативу президента РФ Владимира Путина, который предложил использовать российских реставраторов на работах по восстановлению горевшего в Париже знаменитого собора. «Только не отправляйте ваших реставраторов Нотр-Дам реставрировать», – предупредила Елена Е.

В «Фейсбуке» администраторы официальной страницы ВДНХ предпочли отмолчаться – а во «ВКонтакте» заверили возмущенных пользователей, что «фонтаны восстанавливали в соответствии с историческими материалами».

На сайте ВДНХ сказано, что фонтан «Каменный цветок» создан в 1954 году, его архитектором был К.Т. Топуридзе, скульптором – П.И. Добрынин. Это второй по значению фонтан ВДНХ после «Дружбы народов». Основная идея, вложенная в художественный облик фонтана, – изобилие, которое выражено в богатом скульптурном оформлении.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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