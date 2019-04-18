ЧП в Москве: мужчина до смерти накачал 17-летнюю девушку наркотиками

В Москве 17-летняя девушка умерла из-за передозировки наркотиков. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, 28-летний мужчина, который дал ей запрещенное вещество, арестован.

По данным ведомства, ЧП произошло днем 15 апреля в квартире дома на Черноморском бульваре. Подозреваемый, зная, что его знакомая не достигла 18-летнего возраста, предложил ей попробовать наркотики. Она согласилась и в этот же вечер скончалась на месте происшествия. По предварительным данным, причиной смерти стало наркотическое отравление.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 228 УК РФ («Хранение наркотических средств») и п.п. «а, б» ч.3 ст. 230 УК РФ («Склонение к потреблению наркотических средств несовершеннолетней, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей»).

В ходе обыска по месту жительства задержанного следователями изъяты наркотические вещества.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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