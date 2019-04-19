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Пятница, 19 апреля 2019, 13:40 мск

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Пытался расчленить: в новой Москве обнаружен изуродованный труп мужчины

В «новой» Москве задержан 46-летний мужчина, который обвиняется в убийстве и попытке расчленения трупа погибшего. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что труп мужчины 1988 года рождения был обнаружен вечером 17 апреля в квартире поселения Киевский. У погибшего зафиксированы множественные колото-резаные ранения в области туловища и признаки его расчленения. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

По подозрению в совершении преступления был задержан 46-летний хозяин квартиры, ему уже предъявлено обвинение. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ближайшее время будет решён вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения.

Как отмечает агентство «Москва» со ссылкой на источник в полиции, труп был обнаружен в ванной комнате. По предварительным оценкам, к моменту обнаружения мужчина был мертв около двух суток.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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