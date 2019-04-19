Угроз не было: в Москве совершено нападение на начальника управления ФАС

В Москве избит начальник управления Федеральной антимонопольной службы Илья Гришин, в обязанности которого входит инспектирование гособоронзаказа. На чиновника, когда он выходил из дома, напали двое неизвестных, врачи диагностировали у него сотрясение мозга.

Инцидент произошел около 9 утра в четверг, 18 апреля. Гришин выходил из дома, когда двое неизвестных набросились на него со спины, передает телеканал «360». Сам пострадавший рассказал, что напавшие не выдвигали к нему никаких требований. «Били, вроде, руками», – уточнил он, отметив, что уже обратился в полицию.

Гришин также сообщил, что ранее в Интернете кто-то опубликовал его фотографию и телефон. Кроме того, были и некие другие события, которые, по словам чиновника, он не назвал бы угрозами.

Телеграм-канал Baza без ссылок на источники сообщил, что после публикации фото и телефона Гришина на одном из сайтов, ему стали поступать звонки якобы от курьеров. Они уточняли адрес чиновника. Вечерами в дверь его квартиры кто-то стал звонить и уходить, не дожидаясь, пока ему откроют.

В ФАС РФ Гришин руководит управлением контроля программ инфраструктурного и ресурсного обеспечения в сфере гособоронзаказа. По информации Baza, в последнее время он инициировал несколько проверок, в том числе на крымском мясокомбинате «Дружба народов».

Действительно, согласно данным единого реестра проверок на сайте Генеральной прокуратуры РФ, ФАС проведет плановую проверку ООО «Мясокомбинат Дружба народов» в июле этого года. Выездная проверка антимонопольщиков продлится 22 дня. В компании, которая находится в крымском селе Петровка, сотрудники ведомства будут искать нарушения закона о государственном оборонном заказе.

Крымский мясокомбинат, согласно данным из открытых источников, является давним поставщиком продуктов для структур Росгвардии. По информации портала Rusprofile, только с начала апреля этого года предприятие заключило с Росгвардией и подведомственными ей компаниями договоров на 1 млрд 270 млн рублей. В частности, это контракты на поставку нескольких видов хлеба, круп, сливочного масла, молока, сметаны, яиц, колбасы, сосисок, картофеля, капусты, томатов, яблок и огурцов.

В уставном капитале мясокомбината, по данным Rusprofile, 99,9% принадлежит ООО «Дружба народов». Генеральным директором этой компании является Вадим Мустецов, а учредителем – принадлежащее Борису Кантемирову ООО УК «Оптима-Финанс». Кантемиров руководит также ООО «Крымпродсервис» и ООО НТЦ «Безопасность и качество» (учредитель – мясокомбинат «Дружба народов»).

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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