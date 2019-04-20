ЧП в Подмосковье: более 120 тысяч человек остались без света

В Московской области около 123 тысяч человек остались без электроснабжения из-за аварии. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго РФ. В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы, но причина аварии не уточняется.
«Без электроснабжения остались бытовые потребители восьми населенных пунктов в Ленинском районе и части города Видное», – говорится в сообщении министерства, которое цитирует «Интерфакс».
Москва, служба информации РИА «Новый День»
Москва. Другие новости 20.04.19
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