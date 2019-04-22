Сенаторы обозначили проблему сокращения бюджетных мест в региональных вузах: министр не отреагировал

Сегодня на пленарном заседании Совета Федерации с участием министра науки и высшего образования РФ Михаила Котюкова сенаторы обозначили проблему сокращения бюджетных мест в региональных вузах. С предложением сделать прозрачной процедуру распределения таких квот обратился член СФ от Смоленской области Сергей Леонов. Он пояснил, что нынешняя ситуация вынуждает молодежь уезжать в Москву и Санкт-Петербург для получения высшего образования, и большая часть специалистов обратно уже не возвращается.

«Молодежь поступает в столичные вузы, и остаются там жить и работать. Планируется ли сделать конкурс по распределению контрольных цифр приема прозрачным, как для вузов, так и для регионов? – поинтересовался он. – И какие меры планирует принять министерство по развитию региональных вузов и университетской науки, в том числе отраслевой? С учетом того, что главная проблема – это отток кадров в ведущие вузы».

Сенатор подчеркнул, что речь в основном идет о самых востребованных специальностях – в частности, это учителя и IT-специалисты.

На вопрос о прозрачности конкурса Котюков отвечать не стал. Вместо этого, он рассказал о господдержке ведущих университетов в регионах – на Дальнем Востоке, юге России, Сибири, Урале и северо-западе. «География с каждым годом расширяется», – заверил министр, и сообщил, что сегодня уже 47 российских университетов имеет международное признание в различных областях.

Котюков признал, что вопрос подготовки кадрах сегодня является ключевым для регионов, и отметил, что развитие научно-образовательных центров и инновационных компаний в регионах будет приводить к созданию новых рабочих мест, что должно стимулировать студентов оставаться в регионах. При этом министр не отреагировал и на слова сенатора о сокращении бюджетных мест в вузах.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.04.19

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