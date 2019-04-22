Закон о крабовых аукционах вызвал спор в Совете Федерации: «Насторожило, что преференции дадут просто за обещания»

Закон о крабовых аукционах, меняющий правила игры на рынке вылова морепродуктов, одобрен Советом Федерации. Как передает корреспондент РИА «Новый День», сенаторы раскритиковали эту инициативу правительства РФ, однако это не помешало большинству из них проголосовать «за».

В ходе обсуждения закона представитель Новгородской области в СФ Сергей Митин обратил внимание, что краболовные суда в России устарели и за последние годы не было построено ни одного нового. После введения закона в действие в рамках инвестпроектов построить планируется 36 новых кораблей на 50 млрд рублей.

Однако сенатор от Хабаровского края Елена Грешнякова указала, что на конференции рыбопромышленников вызвало массу вопросов игнорирование поправок, направленных в Госдуму. Бизнес прогнозирует, что из-за перехода на новый порядок распределения квот в крае количество промысловых судов сократится на 14 единиц, а хабаровский бюджет недополучит около полумиллиарда налоговых отчислений.

Сенатор Людмила Нарусова со своей стороны напомнила слова премьер-министра РФ Дмитрия Медведева о том, что приоритетной задачей в этой сфере является строительство судов. «Меня насторожило, что в законе компании, которые будут получать преференции по вылову биоресурсов, будут их получать только за обещания построить суда, но не за результат, – пояснила она. – Что такое обещания – мы знаем». Кроме того, как отметила сенатор, несколько компаний взяли кредиты в Сбербанке под залог уже имеющихся квот. Теперь же получается, что по закону они подпадают под признаки преднамеренного банкротства.

Заместитель министра сельского хозяйства, глава Росрыболовства Илья Шестаков заверил, что победитель аукциона заплатит «очень большие деньги в бюджет», и если за пять лет он не построит обещанные суда, то договор будет расторгнут, а квоты вновь выставят на аукцион. Что касается компаний, взявших кредиты под залог имеющихся квот, то они «могут перекредитоваться в Сбербанке», – заявил чиновник.

«Рентабельность там составляет 100%, а бизнес они ведут с 2004 года, – уточнил также Шестаков. – Поэтому, уверяю вас, мы внимательно следили за теми компаниями, которые участвовали или участвуют в инвестпроектах, и четко понимаем, что они финансово состоятельны».

Он также сообщил, что в ближайшее время Росрыболовство намерено навести порядок и в ситуации с таможенными декларациями стоимости краба, которого продают за рубеж – а это, по данным ведомства, до 95% всего выловленного биоресурса. При этом сенатор Митин со своей стороны обратил внимание, что данные о продаже за рубеж краба весьма разнятся по российским и заграничным данным – порой разрыв доходит до 8-9 раз, причем меньшие объемы продаж фиксируют именно российские поставщики.

В итоге сенаторы решили дать поручение профильному комитету СовФеда мониторить исполнение спорного законопроекта как минимум пять лет – срок, в течение которого победители аукционов должны будут построить новые суда.

Закон был одобрен 153 голосами «за» при трех против и двух воздержавшихся.

Напомним, правительственный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» в части совершенствования порядка распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов» был принят Госдумой в третьем чтении 10 апреля. Фракция «Единая Россия» продавила его большинством голосов, несмотря на возражения и аргументы представителей оппозиционных фракций – ЛДПР и «Справедливой России». Коммунисты закон поддержали.

Согласно разработанному правительством РФ документу, 50% исторических квот на вылов краба будет передано на электронные аукционы. В первом и втором чтении инициатива вызвала неоднозначную реакцию даже представителей «Единой России» в Госдуме. В частности, камчатский депутат Константин Слыщенко обращал внимание, что каждое закрытие предприятия в регионе сопровождается оттоком населения, поскольку компании из других субъектов РФ не заинтересованы в развитии данной территории. После этого в законопроект была внесена поправка, разрешающая участвовать в аукционах только тем предприятиям, которые имеют «местную прописку».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.04.19

Косовский премьер-министр пал жертвой русских пранкеров. / В 60 регионах России зафиксирована убыль населения. / Солнечно и очень тепло: погода в Москве опередила календарь. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»