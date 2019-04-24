«Дон-Строй» копает под Бастрыкина

Один из крупнейших девелоперов Москвы АО «Дон-Строй Инвест» оказался в центре громкого скандала. Жители Пресненского района столицы протестуют против стройки под своими окнами нового жилого комплекса «Дом на Тишинке» – при этом среди недовольных соседей стройки может оказаться глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин и другие высокопоставленные чиновники.

Москвичи опасаются, что стройка в историческим районе может повредить расположенным близи жилым домам – оказалось, что у застройщика нет данных мониторинга за состоянием соседних зданий.

«Тишинский проект» в 2017 году начинался скандалом вокруг сноса ДК им. Серафимовича – именно на этом участке почти в гектар сейчас идет стройка 18-этажного дома. Как сообщил корреспонденту РИА «Новый День» политик, член федерального комитета партии «Яблоко» Сергей Митрохин, жители Пресни не первый год протестуют против строительных работ под своими окнами – требуют, чтобы на этой территории вновь появились социальные объекты. Кроме того, москвичи опасаются техногенной катастрофы из-за строительства небоскреба. Микрорайон фактически стоит на подземных реках, а карстовые пустоты вкупе с глобальной стройкой грозят соседним домам крупными проблемами.

«В результате планируемого строительства могут быть повреждены жилые дома, в которых проживают люди, являющиеся собственниками квартир, которые они долгие годы обустраивали и за которые выплачивают налоги. Многие из жителей могут лишиться своего имущества, что нарушает их охраняемые законом конституционные права на частную собственность», – говорится в коллективном обращении более тысячи жителей Пресни к генеральному прокурору РФ Юрию Чайке (текст есть в распоряжении редакции).

Пострадать вместе с обычными москвичами могут и крупные федеральные чиновники: ближайший к стройке дом заселен весьма известными персонами. Как ранее сообщал «Собеседник», квартирами там владели глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, экс-губернатор Пермской области, глава Ространснадзора Виктор Басаргин, глава Минпромторга Денис Мантуров, гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и другие руководители. Правда, отмечало издание, похоже, что Рогозин свою квартиру продал, однако учитывая статус высотки, скорее всего, новые жильцы оказались также не из числа простых обывателей.

Одним из аргументов противников стройки стали несостыковки в датах инженерных изысканий: авторы обращения к генпрокурору отмечают, что ордер на бурение скважин был выдан 20 октября 2017 года – а в заключении Мосгосэкспертизы сказано, что эти работы прошли в сентябре. Активисты не исключают: выводы экспертизы о том, что стройка не повредит соседним домам, могут быть неверны.

Как оказалось, «Дон-Строй» не слишком озабочен этой проблемой. По закону застройщик должен следить за состоянием ближайших к стройке зданий, однако отыскать результаты этого мониторинга эксперты Мосгосстройнадзора во время внеплановой проверки так и не смогли. По данным ФГИС «Единый реестр проверок», еще в ноябре прошлого года Мосгостройнадзор пришел с инспекцией в Средний Тишинский переулок вл. 5-7 стр. 1/1 , вл. 7-9, стр. 1/1, вл. 5/7, стр. 1, 2, вл. 5, стр. 1. Поводом стало ранее выданное предписание об устранении нарушений. Однако и в этот раз сотрудникам ведомства пришлось составлять акт.

Так, оказалось, что у застройщика «отсутствуют результаты мониторинга за существующими зданиями по адресам: Средний Тишинский пер., д. 3, Большой Тишинский пер., д. 8, стр. 2, попадающими в зону влияния нового строительства».

Кроме того, выяснилось, что технический заказчик («Дон-Строй») передал в производство рабочую документацию, которая отличалась от проекта, получившего разрешение на строительство.

Стройка оказалась еще и опасной: часть забора со стороны детской площадки была демонтирована, а около проема начинался котлован глубиной больше трех метров. При этом по правилам там должен быть не просто забор, а со специальным шумозащитным ограждением.

Контроля за уровнем шума вибрации и содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны также не было, а завершается список нарушений пунктом о том, что «допущено хранение баллонов с газом на территории строительства».

Мосгосстройнадзор выдал «Дон-Строю» 26 ноября предписание об устранении нарушений. Однако компания его проигнорировала. В результате Арбитражный суд Москвы в марте этого года оштрафовал «Дон-Строй Инвест» за невыполнение предписания – правда, сумма штрафа оказалась «астрономической» – 50 тысяч рублей.

В марте произошел новый скандал: жители Тишинки не дали «Дон-Строю» проложить канализацию к стройплощадке. Как сообщал Сергей Митрохин на своей странице в соцсетях, «прокладчики не имеют права на работы рядом с одиозной стройкой «Дон-Строя» на месте снесенного ДК, детсада и яслей, в ордере ОАТИ адрес прокладки указан другой». 20 марта около забора стройки собрались местные жители. «Водитель подъемника начал из-за строительного забора выгружать бетонный блок, который навис над нашими головами. Затем он опустил блок на Виктора М. – жителя соседнего дома 20/16», – рассказал Митрохин.

На место конфликта тогда приехал глава управы Пресни Александр Михайлов. После его указаний ГБУ «Жилищник» заблокировало парковку для рабочих, сохранив ее для жителей дома 26/16, пояснил Митрохин. К получившему ушибы жителю приехала «скорая помощь». Сейчас, по словам политика, стройка жилого комплекса идет, однако у застройщика проблемы с прокладкой коммуникаций.

Редакция РИА «Новый День» направила запросы информации в ГСУ СК РФ по Москве, куда направляли заявление о преступлении активисты Пресни, и в АО «Дон-Строй Инвест». К моменту публикации ответы не поступили.

Напомним, на месте скандальной стройки в Среднем Тишинском переулке еще два года назад находился Дом культуры имени Серафимовича и детский сад №1007. Летом 2017-го они были снесены, а осенью земельный участок с кадастровым номером 77:01:0004021:4784 – продан: покупателем выступило АО «Дон-Строй Инвест», продавцом – его дочерняя компания ООО «Промышленное предприятие «Талкалегпром». До продажи «дочка» девелопера сумела снести все пять исторических зданий.

Жители Пресни пытались помешать сносу, и даже провели собственное расследование. В жалобе активистов генеральному прокурору Юрию Чайке (текст есть в распоряжении редакции) говорится о возможной фальсификации и подлоге документов, нарушениях при объединении нескольких земельных участков, и даже появлении «документа из будущего» – как пояснил Митрохин, речь идет о письме Мосгорнаследия компании «Талкалегпром». В этом документе орган исполнительной власти Москвы, призванный охранять памятники, не возражает против сноса зданий – но при этом письмо, отмечает Митрохин, было получено компанией 7 июля 2017 года, а датировано – 10 июля. Очевидно, это было сделано для того, чтобы как можно быстрее начать снос, полагает политик, поскольку местные жители уже собирали документы для заявления о включении ДК им. Серафимовича в список выявленных объектов культурного наследия. Дом культуры, как считается, там появился в 1928-1930 годы и использовался в качестве клуба для рабочих завода «Авиаприбор». По данным активистов Пресни, в конце 20-х годов он был реконструирован, а само здание было построено еще в конце 1880-х годов по проекту архитектора Константина Терского.

Проект «Дон-Строя» не мог быть реализован без сноса ДК им. Серафимовича. При этом в идею нового «Дома на Тишинке» компания, похоже, вложила немало сил и средств: так, три из четырех участков, которые позднее были «слиты» в один, «Талкалегпром» покупала еще в феврале 2017 года. Компания так спешила очистить территорию, что даже не дождалась порубочного билета – несколько десятков деревьев были уже «скошены» к моменту обследования участка сотрудниками городского департамента природопользования. За это «Талкалегпром» получила штраф в 300 тысяч рублей, и судебное решение о компенсации ущерба на 15,5 млн рублей. Штраф компания заплатила, а вот компенсацию оспорила в апелляционной инстанции, первое заседание назначено на 14 мая.

Общая кадастровая стоимость земли на стройплощадке, согласно договору купли-продажи, опубликованному на сайте «Дон-Строя», составляет один миллиард 92 миллиона 908 тысяч рублей. Компания заплатила за него своей «дочке» миллиард 775 миллионов рублей. По данным из открытых источников, средняя численность сотрудников «Талкалегпром» в 2017 году – 1 человек. С февраля 2018 года компания находится в стадии ликвидации.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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