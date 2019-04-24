Подмосковный педофил получил 24 года «строгача» за изнасилование мальчиков

Житель подмосковного Пушкинского района признан виновным в изнасиловании трех несовершеннолетних мальчиков и приговорен к 24 годам колонии строгого режима.

Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, первое преступление было совершено в июле 2013 года. Тогда мужчина заманил в лес ранее знакомого ему мальчика 2000 года рождения, где совершил преступление против его половой неприкосновенности. Долгое время о происшествии было неизвестно, так как ребенок не сразу сообщил о случившемся.

В июне 2017 года педофил совершил еще одно преступление. В электричке он познакомился с компанией подростков, после чего заманил двух мальчиков 2003 и 2004 годов рождения в нежилое строение, закрыл дверь на засов изнутри и также совершил преступления против их половой неприкосновенности.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»), ч.3 ст. 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление»).

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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