российское информационное агентство 18+

Онлайн-кассы. Что выбрать и как подключить

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 24 апреля 2019, 11:27 мск

Новости Москва

Новости дня, Новости кратко, Интервью

Подмосковный педофил получил 24 года «строгача» за изнасилование мальчиков

Житель подмосковного Пушкинского района признан виновным в изнасиловании трех несовершеннолетних мальчиков и приговорен к 24 годам колонии строгого режима.

Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, первое преступление было совершено в июле 2013 года. Тогда мужчина заманил в лес ранее знакомого ему мальчика 2000 года рождения, где совершил преступление против его половой неприкосновенности. Долгое время о происшествии было неизвестно, так как ребенок не сразу сообщил о случившемся.

В июне 2017 года педофил совершил еще одно преступление. В электричке он познакомился с компанией подростков, после чего заманил двух мальчиков 2003 и 2004 годов рождения в нежилое строение, закрыл дверь на засов изнутри и также совершил преступления против их половой неприкосновенности.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»), ч.3 ст. 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление»).

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 24.04.19

«Дон-Строй» копает под Бастрыкина. / Россиянам хотят запретить держать дома лис, волков и крокодилов. / «Давно мечтал увидеть Россию»: Ким Чен Ын мчится на бронепоезде во Владивосток (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Метки / Педофилы

Тренер по боевым искусствам почти два года насиловал девочку

В Ульяновске охранник школы надругался над 10-летней девочкой

Новокузнецкие сутенеры получили более 60 лет колонии на семерых

В Москве обезврежен серийный опекун-педофил

Предстанет перед судом: бизнесмен-педофил несколько лет насиловал пятерых девочек

Сексуальное рабство: насильники-педофилы издевались над девочкой почти четыре месяца

Дикая ситуация: в Москве бабушка обвиняет свою дочь в растлении внучки

Привез ребенка к себе домой: в Москве мигрант избил и пытался наругаться над 13-летней девочкой

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Педофилы, ЧП в Подмосковье,

Новости партнеров