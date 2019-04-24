В Серпухове бывший участковый признан виновным в халатности: не проверил мужчину, который оказался педофилом-убийцей

В Серпухове бывший участковый уполномоченный полиции признан виновным в халатности, повлекшей смерть ребенка (ч.1 ст. 293 УК РФ). По решению суда ему назначено наказание в виде 10 месяцев исправительных работ с лишением права занимать должности государственной службы РФ сроком на два года.

Следствием и судом установлено, что 6 июня 2017 года участковому было поручено проведение проверки по факту обращения местной жительницы о совершении жителем Серпухова Александром Сёминым в отношении ее дочери противоправных действий сексуального характера. Однако полицейский, не желая проводить всестороннюю и объективную проверку на причастность мужчины к преступлению, 4 июля 2017 года вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

«В отношении Семина не было осуществлено уголовное преследование, и данное обстоятельство сформировало у него чувство безнаказанности, что привело к совершению им в ночь с 22 на 23 июля 2018 года убийства 5-летней девочки, которая пропала с детской площадки возле дома в городе Серпухове. Незамедлительно были организованы ее поиски. Но, несмотря на все усилия правоохранительных органов и волонтеров, найти живым ребенка не удалось», – отметили в региональном главке Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что расследование уголовного дела в отношении Александра Сёмина продолжается. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений предусмотренных п «в» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего ребенка), п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование малолетней), п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетней), ч. 3 ст. 135 УК РФ (развратные действия, совершенные в отношении двух лиц) и ч. 1 ст. 135 УК РФ (развратные действия).

В настоящее время Сёмин помещен в психиатрическую больницу в связи с нахождением в реактивном состоянии. «До выхода его из указанного состояния эксперты не смогут дать точный ответ о его вменяемости на момент совершения преступлений в отношении детей», – отметили в СКР.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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